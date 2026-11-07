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Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охорону

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Томаса Маркла-старшого звільнили під заставу після затримання ФБР. Біля закладу для людей із деменцією помітили посилену охорону.

Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охорону
Фото: dailymail.com

Томас Маркл-старший, батько Меган Маркл, був звільнений під заставу після затримання, і охорона була помічена патрулюючою будинок для людей похилого віку Maravida Senior Living у Лейкленді у штаті Флорида США після цього. Про це повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

На фотографіях, отриманих Page Six, приватний охоронець у чорній сорочці та чорній бейсболці стояв на добре освітленому ґанку закладу у п'ятницю, 6 листопада, ввечері.

На іншому знімку охоронець обходить периметр будівлі у повністю чорному одязі, включаючи сорочку з написом "Security" ("Охорона") на спині. На іншому зображенні охоронець стоїть на вході, оглядаючи територію.

Томаса-старшого не бачили з того часу, як його повернули до цього закладу для догляду за людьми з деменцією, де він зараз проживає.

Однак після його появи в суді в Тампі у штаті Флорида було помічено великі білі поліцейські фургони.

Раніше у п'ятницю, 6 листопада, Маркл був затриманий ФБР "за зберігання дитячої порнографії", пише видання.

Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ06.11.26, 17:01 • 20943 перегляди

Юлія Шрамко

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