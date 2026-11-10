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Пол Маккартни вошёл в тройку самых богатых музыкантов мира с состоянием в $1,4 млрд

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Forbes оценил состояние Пола Маккартни в $1,4 млрд, поставив его на третье место среди самых богатых музыкантов мира. Основные доходы приносят авторские права, бизнес и недвижимость.

Пол Маккартни вошёл в тройку самых богатых музыкантов мира с состоянием в $1,4 млрд

Легендарный музыкант Пол Маккартни официально стал миллиардером: журнал Forbes оценил его состояние в 1,4 млрд долларов, что позволило бывшему участнику The Beatles занять третье место среди самых богатых музыкантов мира. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

В рейтинге самых богатых музыкантов Маккартни уступает лишь Jay-Z, состояние которого оценивается в 2,8 млрд долларов, и Тейлор Свифт с 2 млрд долларов.

В Forbes объясняют финансовый успех музыканта многолетней творческой деятельностью, удачными бизнес-решениями и коллекцией произведений искусства.

Несмотря на огромный успех The Beatles, в начале карьеры участники группы получали лишь незначительную часть доходов от продаж своих альбомов. По данным издания, их первый контракт предусматривал выплату менее одного пенни за каждый проданный альбом.

Чтобы изменить ситуацию, в 1969 году Маккартни основал собственную издательскую компанию MPL Communications. Она позволила музыканту самостоятельно управлять авторскими правами и получать большую часть роялти.

Впоследствии компания приобрела права на тысячи музыкальных композиций, в частности на каталог песен рок-н-ролльного исполнителя Бадди Холли. Также MPL владеет правами на популярные рождественские песни и известные мюзиклы, среди которых "Бриолин" и "Энни".

Дополнительный доход Маккартни приносит его доля в авторских правах на композиции The Beatles. По оценкам Forbes, она обеспечивает музыканту не менее 10 млн долларов ежегодно.

Кроме того, на его состояние влияют недвижимость в Великобритании и Хэмптоне, а также коллекция произведений искусства, в которую входят работы Пабло Пикассо и Рене Магритта.

Холдинговая компания The Beatles Apple Corps также приносит более 50 млн долларов ежегодно благодаря стримингу, продаже виниловых пластинок и сувенирной продукции.

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Ольга Розгон

КультураУНН Lite
Недвижимость
Музыкант
Тейлор Свифт
СВИФТ
Forbes
Великобритания