Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина

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Барабанщик группы Duran Duran Роджер Тейлор покидает коллектив из-за ухудшения состояния, вызванного тиннитусом (звоном в ушах), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В своем заявлении Тейлор отметил: "Это одно из самых сложных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Игра на барабанах в этой группе была для меня огромной радостью, и я никогда не смогу должным образом отблагодарить поклонников за ту любовь, которую они дарили нам на протяжении многих лет. Но правда в том, что мой тиннитус постоянно усиливается, и я дошел до того момента, когда должен прислушаться к своему организму и советам врачей".

Тейлор с теплотой вспомнил недавний тур Duran Duran по Великобритании и Европе, включение группы в Зал славы рок-н-ролла, а также возвращение в студию вместе с лидером группы Chic Найлом Роджерсом — музыкантом, с которым коллектив уже сотрудничал ранее (в частности, во время записи песни "Notorious").

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"Было непросто определить время для такого шага, но я ухожу на настоящем подъеме, — сказал он. — Лучшего финала и желать нельзя: было столько особенных моментов, которые я буду вечно хранить в памяти. Я двигаюсь дальше с огромным чувством гордости".

Он также добавил, что испытывает "только любовь" к своим коллегам по группе — Саймону Ле Бону, Нику Роудсу и Джону Тейлору.

Роджер Тейлор был одним из первых участников группы — вместе с Ником Роудсом и Джоном Тейлором; впоследствии к ним присоединились Саймон Ле Бон и гитарист Энди Тейлор. Он участвовал в записи первых трех альбомов группы, которые приобрели бешеную популярность в 1981–1983 годах, стали хитами по обе стороны Атлантики и фактически положили начало целому стилю — изысканному попу в духе "новой волны" (new wave).

Однако после выступления с группой на концерте Live Aid Тейлор ушел из коллектива. Позже он объяснил это так: "Звучит как клише, но мне нужно было познать самого себя. Ведь когда ты в такой группе, тебя прежде всего воспринимают как часть целого. Можно легко потерять собственное "я"".

В 1994 году он ненадолго вернулся в группу, а с 2001 года стал ее постоянным участником. Вместе с коллективом он записал еще шесть альбомов: от "Astronaut" (2004) до "Danse Macabre" (2023).