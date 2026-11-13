Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ціни на пальне в Україні знизяться, коли надійдуть нові запаси за нижчими цінами. Про це Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передає УНН.

Деталі

"Не відповідає дійсності те, що ціна зростала на світових ринках і в той самий час одномоментно зростала в мережах АЗК. Так, був якийсь люфт, була певна динаміка. Але з моменту, коли ціна досягла піку на заправках і почала знижуватися на світових ринках, ми також бачимо динаміку зниження. Коли нові залишки, нові запаси по нових цінах надійдуть в Україну, будьте певні, що ціни також будуть знижені. Уряд глибоко слідкує за цим процесом, і АМКУ", - сказав Корецький.

Доповнення

Експерт з паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомив 12 листопада, що "ціни на бензин почали падати, а точніше – обвалилися".

"Вчора гурт впав на 10 гривень/л – до 74,70 гривень/л. Більше того, поточні митні ціни становлять 65-66 гривень/л. Хвиля вже перекинулася на АЗС – сьогодні (12 листопада - ред.) національні мережі мінус гривня, регіональні розпочали вчора-позавчора. Середня ціна 88 гривень/л, і якщо поточні закупівельні ціни втримаються, протягом 2-3 тижнів побачимо 80, а потім і нижче", - написав Куюн.

Він додав, що по дизелю теж є покращення, хоча й не такі радикальні, але, за його словами, є всі перспективи знову побачити менше 100 гривень/л ще в листопаді.

"Багато буде залежати не тільки від зовнішнього ринку. В жовтні відчувався дефіцит, через що імпорт паливовозами – найбільш дорогим транспортом – збільшився до понад 105 тис. т. Це найбільший показник з осені 2023-го, коли ринок ще адаптувався до нової системи постачань після початку повномасштабного вторгнення. Половину жовтня гуртові ціни були вищими за роздріб. На листопад прогноз скласти складно. З одного боку, нокаутовані металурги та аграрії, з іншого – генераторний попит та формування запасів. (Принагідно нагадаю свою рекомендацію мати запас усім, хто має можливість безпечного зберігання). Ну, і дивимося на Близький Схід і табло у Лондоні. Все йшло непогано, але сьогодні знов невеличкий підйом по дизелю", - написав Куюн.

Ціни на пальне 13 листопада

Мережа АЗС OKKO:

бензин Pulls 100: 100,90 гривень (без змін порівняно з 12 листопада);

бензин Pulls 95: 93,90 гривень;

бензин А-95 Євро: 90,90 гривень;

ДП Pulls: 108,90 гривень;

ДП Євро: 105,90 гривень;

газ: 63,90 гривень.

Мережа АЗС WOG:

бензин 100: 100,90 гривень;

бензин 95 (Mustang): 93,90 гривень;

бензин 95 Євро: 90,90 гривень;

ДП Mustang: 108,90 гривень;

ДП Євро-5: 105,90 гривень;

газ: 63,50 гривень.

Мережа АЗС SOCAR:

бензин NANO 100: 103,00 гривень (-1 гривня);

бензин NANO 95: 95,90 гривень (-1 гривня);

бензин А-95: 92,90 гривень (-1 гривня);

ДП NANO: 107,00 гривень (-1 гривня);

газ: 62,90 гривень (+1 гривня).

Нагадаємо

Зусилля Америки щодо зниження цін на дизельне паливо дозволили росії подвоїти свій експорт цього палива минулого місяця, хоча жодна з партій, згенерованих рішенням президента США Дональда Трампа скасувати паливні санкції проти москви, не досягли США.