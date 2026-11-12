росія подвоїла експорт дизелю після угоди з Трампом, але США нічого не отримали - FT

Зусилля Америки щодо зниження цін на дизельне паливо дозволили росії подвоїти свій експорт цього палива минулого місяця, хоча жодні з партій, згенерованих рішенням президента США Дональда Трампа скасувати паливні санкції проти москви, не досягли США. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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За даними постачальника даних Kpler, росія відвантажила 271 000 барелів дизельного палива на день у жовтні, порівняно зі 135 000 барелів місяцем раніше.

Різке зростання відбулося після того, як США чинили тиск на Україну, щоб вона припинила бомбардування російських нафтопереробних заводів, і після того, як президент США 9 жовтня оголосив про угоду з главою кремля володимиром путіним про "негайне" постачання більшої кількості палива на ринки США та світу.

Хоча дизельне паливо ще не потрапило на ринок США, враховуючи зусилля прихильників України стримувати судна від доставки своїх вантажів, російський експорт до Бразилії, Туреччини та інших частин світу зріс - ідеться у публікації.

Як зазначає Le Monde, російський нафтовий танкер, завантажений дизельним паливом, застряг біля узбережжя Сполучених Штатів після угоди між Вашингтоном і москвою.

Нафтовий танкер Agioi Fanendes (IMO: 9798375), що перевозив майже 300 000 барелів російського дизельного палива, рухається з дуже низькою швидкістю в міжнародних водах Північної Атлантики вже понад 48 годин, приблизно за 80 кілометрів від виключної економічної зони США, згідно з аналізом даних морського відстеження Kpler, проведеним AFP.

Судно під мальтійським прапором Agioi Fanendes вийшло з російського порту Приморськ, поблизу Санкт-Петербурга, 23 жовтня. Дані Kpler спочатку вказували на розвантаження в Нью-Йорку. З вівторка жодної поставки там не зареєстровано. Грецький оператор Eastmed повідомив AFP у середу, що судно не отримувало жодних інструкцій щодо порту призначення.

Відправлення танкера відбулося через два тижні після угоди, досягнутої 9 жовтня між Дональдом Трампом і володимиром путіним. Ця угода передбачала послаблення санкцій США проти москви в обмін на вихід російського дизельного палива на світовий ринок. Вашингтон сподівався, що це знизить ціни на пальне перед проміжними виборами 3 листопада.

Два інші танкери, що перебували під західними санкціями та перевозили російське дизельне паливо з Приморська, які вказали Сполучені Штати як пункт призначення, змінили курс. У четвер Leruo прямував до Бразилії, а Talisman плавав у єгипетських водах у Середземному морі, вказує видання.

Посадовець Білого дому повідомив Financial Times, що збільшення поставок російського дизельного палива на світовий ринок допоможе знизити ціни для американців, відповідно до угоди, укладеної між Трампом і путіним.

"Як сказав президент, це угода для всього світу. Цю угоду було укладено для того, щоб додати постачання дизельного палива на світовий ринок - знизити ціни для американців і всього світу - і саме це буде зроблено", - заявив посадовець.

FT також вказує, що щонайменше два танкери, спочатку призначені для США, змінили курс за останні тижні. Дані відстеження суден показують, що один танкер, повний російського дизельного палива, залишається біля східного узбережжя США в очікуванні покупця. Посадовець Білого дому заявив, що переговори з власником судна Agioi Fanendes тривають.

Угода Трампа з путіним розлютила демократів і деяких республіканців-членів Конгресу, які заявили, що угода може бути незаконною, і вимагали від нього її скасування.

Цього місяця губернатор Нью-Джерсі Мікі Шеррілл написала листа операторам портів і терміналів у своєму штаті, який служить пунктом доставки вантажів, що прибувають до гавані Нью-Йорка, попереджаючи їх про необхідність розвертати будь-який танкер, що перевозить російське дизельне паливо, інакше вони ризикують бути покараними суворими штрафами.

Річард Бронз, керівник відділу геополітики консалтингової компанії Energy Aspects, заявив, що їхні дані свідчать про 120 000 барелів експорту російського дизельного палива на день у вересні цього року та 260 000 у жовтні, порівняно із середнім показником за п'ять років у жовтні, який становив близько 700 000 барелів на день.

Він сказав, що збільшення за останні два місяці відображає здатність російських нафтопереробних заводів нарощувати виробництво, на тлі призупинення кампанії уражень. "Якщо ми хочемо це позначити, то це тиск США та оголошення Трампа про припинення вогню в енергетиці", – сказав він.

Ураження по російських НПЗ відновилися 30 жовтня після, як вказано, двотижневої перерви, і росія тепер продовжила заборону на експорт дизельного палива до кінця січня, хоча, за словами віцепрем'єр-міністра рф, який відповідає за енергетику, олександра новака будуть виключення. Бронз сказав, що очікує, що російський експорт у найближчі місяці буде "дуже тьмяним".

Суміт Рітолія, аналітик Kpler, заявив, що країна тепер надаватиме пріоритет внутрішньому постачанню палива, оскільки також починає відчуватися дефіцит бензину, який вона почала нормувати.

"Російські нафтопереробні заводи залишаються під значним тиском. Ми очікуємо, що найближчим часом вони залишатимуться обмеженими приблизно на 4 млн барелів на добу, з обмеженими перспективами значного відновлення, оскільки удари тривають", – сказав він.