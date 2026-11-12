Россия удвоила экспорт дизеля после сделки с Трампом, но США ничего не получили — FT

Усилия Америки по снижению цен на дизельное топливо позволили России удвоить свой экспорт этого топлива в прошлом месяце, хотя ни одна из партий, появившихся вследствие решения президента США Дональда Трампа отменить топливные санкции против Москвы, не достигла США. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным поставщика данных Kpler, Россия отгрузила 271 000 баррелей дизельного топлива в день в октябре по сравнению со 135 000 баррелей месяцем ранее.

Резкий рост произошел после того, как США оказали давление на Украину, чтобы она прекратила бомбардировки российских нефтеперерабатывающих заводов, а также после того, как президент США 9 октября объявил о договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о «немедленной» поставке большего количества топлива на рынки США и мира.

Хотя дизельное топливо еще не попало на рынок США, учитывая усилия сторонников Украины не допустить доставки судами своих грузов, российский экспорт в Бразилию, Турцию и другие части мира вырос — говорится в публикации.

Как отмечает Le Monde, российский нефтяной танкер, загруженный дизельным топливом, застрял у побережья Соединенных Штатов после соглашения между Вашингтоном и Москвой.

Нефтяной танкер Agioi Fanendes (IMO: 9798375), перевозивший почти 300 000 баррелей российского дизельного топлива, уже более 48 часов движется с очень низкой скоростью в международных водах Северной Атлантики, примерно в 80 километрах от исключительной экономической зоны США, согласно анализу данных морского отслеживания Kpler, проведенному AFP.

Судно под мальтийским флагом Agioi Fanendes вышло из российского порта Приморск, недалеко от Санкт-Петербурга, 23 октября. Данные Kpler первоначально указывали на разгрузку в Нью-Йорке. Со вторника там не зарегистрировано ни одной поставки. Греческий оператор Eastmed сообщил AFP в среду, что судно не получало никаких указаний относительно порта назначения.

Отправка танкера состоялась через две недели после соглашения, достигнутого 9 октября между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Это соглашение предусматривало ослабление санкций США против Москвы в обмен на выход российского дизельного топлива на мировой рынок. Вашингтон надеялся, что это снизит цены на топливо перед промежуточными выборами 3 ноября.

Два других танкера, находившиеся под западными санкциями и перевозившие российское дизельное топливо из Приморска, которые указали Соединенные Штаты в качестве пункта назначения, изменили курс. В четверг Leruo направлялся в Бразилию, а Talisman находился в египетских водах в Средиземном море, указывает издание.

Чиновник Белого дома сообщил Financial Times, что увеличение поставок российского дизельного топлива на мировой рынок поможет снизить цены для американцев в соответствии с соглашением, заключенным между Трампом и Путиным.

«Как сказал президент, это соглашение для всего мира. Это соглашение было заключено для того, чтобы увеличить поставки дизельного топлива на мировой рынок — снизить цены для американцев и всего мира — и именно это будет сделано», — заявил чиновник.

FT также указывает, что по меньшей мере два танкера, первоначально предназначенные для США, изменили курс за последние недели. Данные отслеживания судов показывают, что один танкер, полный российского дизельного топлива, остается у восточного побережья США в ожидании покупателя. Чиновник Белого дома заявил, что переговоры с владельцем судна Agioi Fanendes продолжаются.

Соглашение Трампа с Путиным разозлило демократов и некоторых республиканцев — членов Конгресса, которые заявили, что соглашение может быть незаконным, и потребовали от него отменить его.

В этом месяце губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл написала письмо операторам портов и терминалов в своем штате, который служит пунктом доставки грузов, прибывающих в гавань Нью-Йорка, предупредив их о необходимости разворачивать любой танкер, перевозящий российское дизельное топливо, иначе они рискуют быть наказанными крупными штрафами.

Ричард Бронз, руководитель отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects, заявил, что их данные свидетельствуют об экспорте российского дизельного топлива на уровне 120 000 баррелей в день в сентябре этого года и 260 000 в октябре, по сравнению со средним показателем за пять лет в октябре, который составлял около 700 000 баррелей в день.

Он сказал, что увеличение за последние два месяца отражает способность российских нефтеперерабатывающих заводов наращивать производство на фоне приостановки кампании ударов. «Если мы хотим это обозначить, то это давление США и объявление Трампа о прекращении огня в энергетике», — сказал он.

Удары по российским НПЗ возобновились 30 октября после, как указано, двухнедельного перерыва, и Россия теперь продлила запрет на экспорт дизельного топлива до конца января, хотя, по словам вице-премьер-министра РФ, отвечающего за энергетику, Александра Новака, будут исключения. Бронз сказал, что ожидает, что российский экспорт в ближайшие месяцы будет «очень вялым».

Сумит Ритолия, аналитик Kpler, заявил, что страна теперь будет отдавать приоритет внутренним поставкам топлива, поскольку также начинает ощущаться дефицит бензина, который она начала нормировать.

«Российские нефтеперерабатывающие заводы остаются под значительным давлением. Мы ожидаем, что в ближайшее время они будут оставаться ограниченными примерно на уровне 4 млн баррелей в сутки, с ограниченными перспективами существенного восстановления, поскольку удары продолжаются», — сказал он.