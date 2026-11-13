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Financial Times

Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Реквізит із двох фільмів "Зоряних війн" продали у Далласі за $4,875 млн. Покупця не розголошують.

Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн

Один із найвідоміших реквізитів в історії кіно пішов з молотка у США: світловий меч Дарта Вейдера із "Зоряних війн" продали на аукціоні Heritage Auctions у Далласі 12 листопада. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що підсумкова сума становила $4,875 млн. За даними організаторів, це рекордна ціна для будь-якого колекційного предмета, пов’язаного з цією франшизою.

Меч використовували у двох фільмах оригінальної трилогії - "Імперія завдає удару у відповідь" (1980) та "Повернення джедая" (1983). Зокрема, саме з ним Вейдер бився з Люком Скайвокером у Хмарному місті, де промовив знамениту фразу: "Я твій батько".

На руків’ї меча помітні сліди зношення: подряпини, тріщина і навіть відламаний фрагмент. Зазвичай такі дефекти знижують вартість, але в цьому випадку вони вважаються важливим доказом справжності реквізиту для аукціонного дому. Ім’я покупця меча Вейдера не розголошується.

Проданий реквізит перевершив попередній рекорд для предметів із "Зоряних війн", встановлений зовсім нещодавно, у липні 2026 року. Тоді світловий меч Люка Скайвокера разом із реквізитом, що зображував його відрубану руку, продали за $3,75 млн.

Продаж меча Дарта Вейдера на аукціоні: озвучено неймовірну ціну за даний артефакт05.09.25, 13:07 • 6787 переглядiв

Ольга Розгон

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