Продаж меча Дарта Вейдера на аукціоні: озвучено неймовірну ціну за даний артефакт

Ексклюзив
08:58 • 3064 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 7086 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 7454 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 16259 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 26116 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 45016 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 37959 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 39860 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40433 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30828 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Трамп звинуватив Європу у фінансуванні війни через російську нафту - ЗМІ5 вересня, 00:18 • 13301 перегляди
росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС5 вересня, 00:52 • 4292 перегляди
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України 5 вересня, 01:24 • 5494 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 15005 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 7760 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 7796 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 16259 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 20427 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 50142 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 36133 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Італія
Пентагон
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 19858 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 50142 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 20532 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 25936 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 27731 перегляди
Financial Times
Fox News
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136

Продаж меча Дарта Вейдера на аукціоні: озвучено неймовірну ціну за даний артефакт

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Світловий меч Дарта Вейдера з фільмів "Зоряні війни" продано на аукціоні за 126 000 доларів. Він використовувався у стрічках "Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення джедая".

Продаж меча Дарта Вейдера на аукціоні: озвучено неймовірну ціну за даний артефакт

Світловий меч Дарта Вейдера з культової саги фільмів "Зоряні війни" став дуже популярним серед колекціонерів - його виставили на аукціон. Його попередня оціночна вартість становила від 1 до 3 мільйонів доларів, повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Цей бажаний реквізит використовувався у фільмах "Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення джедая". Повідомляється, що меч був проданий за 126 000 доларів.

Серед інших предметів, проданих на аукціоні, були батіг та ремінь Індіани Джонса, які Гаррісон Форд використовував у фільмі Стівена Спілберга "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", які були продані за 475 650 доларів. Також флейта Рессікан Жана-Люка Пікара, яка належала персонажу Патріка Стюарта у "Зоряному шляху: Наступне покоління", була продана за 403 200 доларів.

Крім того, балон з вогнеметом і рюкзак Ріка Далтона, які Леонардо ДіКапріо носив у фільмі "Одного разу в Голлівуді", були продані за 346 500 доларів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що гітару Kramer 1982 року Едді Ван Халена, що була створена за мотивами "Франкенштейна", виставили на аукціон.

Євген Устименко

