Продаж меча Дарта Вейдера на аукціоні: озвучено неймовірну ціну за даний артефакт
Київ • УНН
Світловий меч Дарта Вейдера з фільмів "Зоряні війни" продано на аукціоні за 126 000 доларів. Він використовувався у стрічках "Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення джедая".
Світловий меч Дарта Вейдера з культової саги фільмів "Зоряні війни" став дуже популярним серед колекціонерів - його виставили на аукціон. Його попередня оціночна вартість становила від 1 до 3 мільйонів доларів, повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
Деталі
Цей бажаний реквізит використовувався у фільмах "Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення джедая". Повідомляється, що меч був проданий за 126 000 доларів.
Серед інших предметів, проданих на аукціоні, були батіг та ремінь Індіани Джонса, які Гаррісон Форд використовував у фільмі Стівена Спілберга "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", які були продані за 475 650 доларів. Також флейта Рессікан Жана-Люка Пікара, яка належала персонажу Патріка Стюарта у "Зоряному шляху: Наступне покоління", була продана за 403 200 доларів.
Крім того, балон з вогнеметом і рюкзак Ріка Далтона, які Леонардо ДіКапріо носив у фільмі "Одного разу в Голлівуді", були продані за 346 500 доларів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що гітару Kramer 1982 року Едді Ван Халена, що була створена за мотивами "Франкенштейна", виставили на аукціон.