Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка

Одна з найвідоміших гітар Едді Ван Халена – унікальна Kramer 1982 року, створена за мотивами культового "Франкенштейна" – вперше з’явиться на публіці та вирушить на аукціон Sotheby’s цієї осені. Очікувана ціна – до 3 мільйонів доларів.

Деталі

Восени шанувальники рок-музики та колекціонери отримають унікальний шанс придбати справжню реліквію – сценічну гітару легендарного гітариста гурту Van Halen. Аукціонний дім Sotheby’s виставляє на торги Kramer 1982 року, на якій Едді Ван Хален грав під час концертів 1982–1983 років та знімався в рекламній кампанії гітарної компанії.

Інструмент з характерними чорно-білими смугами, нанесеними аерозольною фарбою, створений у стилі культового "Франкенштейна" 1975 року. Після гастролей музикант подарував гітару своєму техніку Робіну "Руді" Лейрену, залишивши особистий напис. Пізніше інструмент опинився у руках Міка Марса з Mötley Crüe, який використав його під час запису альбому Dr. Feelgood.

Зараз гітара належить анонімному власнику, який погодився виставити її на аукціон вперше за чотири десятиліття. Перед торгами інструмент покажуть у Монтереї, Каліфорнія. Очікується, що лот може принести від 2 до 3 мільйонів доларів.

Це не перший випадок продажу інструментів Ван Халена після його смерті у 2020 році. Тоді три його гітари пішли з молотка за сумарні 422 тисячі доларів, включно з бутафорською, використаною у кліпі Hot for Teacher. Однак нинішній лот вважається особливим – не лише через історію, а й через енергетику, яку він ввібрав зі сцени та під час виступів.

