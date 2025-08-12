Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
15:14 • 16320 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 16843 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 34875 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
13:29 • 24329 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 26539 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 53700 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 52127 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 53533 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 25773 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 18558 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Популярнi новини
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка

Київ • УНН

 • 4780 перегляди

Знакова гітара Kramer 1982 року Едді Ван Халена, створена за мотивами "Франкенштейна", буде виставлена на аукціоні Sotheby's. Очікується, що інструмент, який використовувався в 1982-1983 роках, принесе до 3 мільйонів доларів.

Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка

Одна з найвідоміших гітар Едді Ван Халена – унікальна Kramer 1982 року, створена за мотивами культового "Франкенштейна" – вперше з’явиться на публіці та вирушить на аукціон Sotheby’s цієї осені. Очікувана ціна – до 3 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Rolling stone, передає УНН.

Деталі

Восени шанувальники рок-музики та колекціонери отримають унікальний шанс придбати справжню реліквію – сценічну гітару легендарного гітариста гурту Van Halen. Аукціонний дім Sotheby’s виставляє на торги Kramer 1982 року, на якій Едді Ван Хален грав під час концертів 1982–1983 років та знімався в рекламній кампанії гітарної компанії.

Інструмент з характерними чорно-білими смугами, нанесеними аерозольною фарбою, створений у стилі культового "Франкенштейна" 1975 року. Після гастролей музикант подарував гітару своєму техніку Робіну "Руді" Лейрену, залишивши особистий напис. Пізніше інструмент опинився у руках Міка Марса з Mötley Crüe, який використав його під час запису альбому Dr. Feelgood.

Зараз гітара належить анонімному власнику, який погодився виставити її на аукціон вперше за чотири десятиліття. Перед торгами інструмент покажуть у Монтереї, Каліфорнія. Очікується, що лот може принести від 2 до 3 мільйонів доларів.

Це не перший випадок продажу інструментів Ван Халена після його смерті у 2020 році. Тоді три його гітари пішли з молотка за сумарні 422 тисячі доларів, включно з бутафорською, використаною у кліпі Hot for Teacher. Однак нинішній лот вважається особливим – не лише через історію, а й через енергетику, яку він ввібрав зі сцени та під час виступів.

У Британії продають окуляри Черчилля за майже 80 тисяч доларів31.07.25, 19:01 • 4172 перегляди

Степан Гафтко

КультураУНН Lite