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У Британії продають окуляри Черчилля за майже 80 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 174 перегляди

У Великій Британії продають окуляри Вінстона Черчилля, виготовлені на замовлення у 1954 році. Аксесуар оцінили майже у 60 тисяч фунтів стерлінгів.

У Британії продають окуляри Черчилля за майже 80 тисяч доларів

У Великій Британії виставили на продаж окуляри, які належали Вінстону Черчиллю. Аксесуар з черепаховою оправою, виготовлений на замовлення у 1954 році, оцінили у 59 995 фунтів стерлінгів (близько 78 тисяч доларів). Відповідне оголошення з'явилось на сайті дилера Paul Fraser Collectibles, передає УНН.

Як повідомляє дилерська компанія Paul Fraser Collectibles, окуляри мають круглу оправу з черепаховим візерунком і були виготовлені на замовлення у 1954 році майстрами з C.W. Dixey & Son - бренду, який обслуговував Черчилля протягом 50 років. Аксесуар зберігся в ідеальному стані, з оригінальним футляром та сертифікатом автентичності.

На дужках окулярів можна побачити поодинокі білі крапки - знак того, що саме цю пару політик використовував для читання. За словами продавців, Черчилль замовляв кілька різних пар для конкретних завдань - зокрема для публічних виступів, письма та малювання - кожна з яких позначалася відповідною кількістю крапок.

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Альона Уткіна

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