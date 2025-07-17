Рідкісний камінь з Марсу продано за 4,3 млн доларів: деталі аукціону
Київ • УНН
Найбільший марсіанський метеорит, знайдений на Землі, вагою 24,5 кг, продали за 4,3 млн доларів США. Камінь виявили в Нігері у листопаді 2023 року.
Незвичний і рідкий камінь з Марсу, який є найбільшим з коли-небудь знайдених на Землі, був проданий за 4,3 млн доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Метеорит, відомий як NWA 16788, важить 54 фунти (24,5 кг) і має довжину майже 15 дюймів (38,1 см). Він був виявлений у віддаленому регіоні Нігеру в листопаді 2023 року.
Аукціонний дім Sotheby's назвав метеорит, червонувато-коричневий камінь, "неймовірно рідкісним". На Землі було знайдено лише близько 400 марсіанських метеоритів, повідомляє BBC.
Нагадаємо
Над американським штатом Джорджія вибухнула "вогняна куля" - частина метеора розміром з м'яч для гольфу пробила дах будинку. Даний об'єкт рухався зі швидкістю 30 000 миль на годину і важив понад тонну.
Також УНН повідомляв, що у небі над Казахстаном помітили дивні об'єкти, що світяться. У Міністерстві цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості заявили, що це може бути метеоритний потік або уламки космічного апарату.