У США серед білого дня впав метеорит й пробив дах будинку

Посеред дня вогняна куля спалахнула над південним сходом США й з голосним вибухом розпалась над штатом Джорджія. Частина метеора розміром із м’яч для гольфу пробила дах одного з будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на журнал Sky & Telescope.

Деталі

Повідомляється, що 26 червня о 12:25 за східним поясним часом США спалахнула вражаюча денна вогненна куля, яка потім розпалася на південний схід від Атланти, штат Джорджія.

Американське метеорне товариство (AMS) отримало понад 200 повідомлень з 20 штатів про яскравий об'єкт, який промайнув з північного сходу на південний захід над штатом.

Керівник відділу дослідження метеороїдних середовищ NASA Білл Кук заявив, що вогняна куля рухалася зі швидкістю приблизно 30 000 миль на годину та розбилася на висоті 27 миль над Вест-Форест, штат Джорджія. Кук оцінив, що метеороїд мав розмір близько 3 футів завширшки та важив понад тонну. Згідно з розрахунками, проведеними Центром дослідження навколоземних об'єктів (CNEOS), об'єкт врізався в атмосферу із загальною енергією удару майже півкілотонни тротилу.

Швидке входження в атмосферу зруйнувало метеороїд, що створило ударну хвилю, від якої пролунав гучний гуркіт, який деякі спостерігачі прийняли за землетрус. Багато хто повідомляв про грім і гуркіт, що тривали 10-15 секунд. У той час як переважна більшість вхідних метеоритів згоряють і перетворюються на пил, крихітний відсоток - як падіння в Джорджії - знаходять свій шлях до землі у вигляді метеоритів. Більшість з них виникають у вогняних кулях, що вибухають, відомих як боліди.

Невдовзі після звукового вибуху хтось у Макдоно, штат Джорджія, розташованому приблизно за 30 миль на південь від Атланти, повідомив, що камінь розміром з м'яч для гольфу пробив дірку в їхньому даху й впав на підлогу. На щастя, ніхто не постраждав - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що невдовзі до цього району прибули мисливці за метеоритами, яким вдалося вполювати кам’янисті метеорити. На кількох фрагментах видно приголомшливі лінії потоку від розплавленої породи, що стікала по їхніх поверхнях. Такі особливості високо цінуються колекціонерами, оскільки вони забезпечують стоп-кадр переходу космічної породи з космосу на планету Земля.

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Доповнення

Міжнародний астрономічний союз попередив про наближення до Землі астероїда 2024 YR4. Розрахунки показують, що ймовірність зіткнення цього об’єкта із Землею становить 1,2%.