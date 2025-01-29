Великий астероїд може зіткнутися із Землею у 2032 році: вчені оцінили рівень небезпеки

Міжнародний астрономічний союз попередив про наближення до Землі астероїда 2024 YR4. Розрахунки показують, що ймовірність зіткнення цього об’єкта із Землею становить 1,2%. Про це повідомляє "Universe Space Tech", передає УНН.

Астероїд 2024 YR4 був вперше зафіксований системою раннього попередження ATLAS ще в грудні 2024 року. Його помітили телескопи на Гаваях, у Чилі та Південній Африці.

Вчені зазначили, що можливість зіткнення залишається на рівні 3 за шкалою Торіно, яка вказує на ступінь небезпеки небесних тіл для нашої планети. Наразі це єдиний астероїд із показником вище нуля.

Одразу зазначимо, що траєкторія небесного тіла може змінитися через недостатньо тривалий період спостережень за ним. Науковці навели приклад, коли астероїд Апофіс отримав 4 бали за Турінською шкалою, ймовірність його падіння на Землю оцінювалася в 2,7%. Але подальші спостереження показали, що в осяжному майбутньому він не загрожує нашій планеті.

Також астрономи поки не знають точних розмірів 2024 YR4. Поточні оцінки коливаються від 40 до 100 метрів. NASA називає цифру у 55 метрів. Падіння об'єкта такого розміру вивільнило б енергію, еквівалентну 8 мегатоннам у тротиловому еквіваленті. Це можна порівняти з Тунгуським метеоритом, вибух якого спричинив значні руйнування у 1908 році на площі понад 2000 квадратних кілометрів у Сибіру.

Якщо астероїд все ж таки впаде на Землю, то, за словами вчених, часу вистачить, щоб підготуватися до цього та організувати евакуацію населення або навіть відправити до нього спеціальну місію, таку як DART, яка б змінила траєкторію тіла. Але враховуючи відсутність достатньої кількості даних, про це говорити зарано.

Нагадаємо

5 січня поблизу Землі пролітав астероїд 2020 BC6, який вважався "потенційно небезпечним".