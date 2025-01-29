Великий астероїд може зіткнутися із Землею у 2032 році: вчені оцінили рівень небезпеки

ukenru
09:48 • 56017 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 111719 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 110955 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130756 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162175 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214227 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172785 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151107 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125010 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109802 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 128462 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132545 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129952 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 131881 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126110 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181629 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180163 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312153 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339639 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 33004 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 65882 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 66709 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129952 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101627 перегляди
Актуальне
Великий астероїд може зіткнутися із Землею у 2032 році: вчені оцінили рівень небезпеки

Великий астероїд може зіткнутися із Землею у 2032 році: вчені оцінили рівень небезпеки

Київ • УНН

 • 32627 перегляди

Міжнародний астрономічний союз повідомив про 1,2% ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею. Об'єкт розміром 40-100 метрів має рівень небезпеки 3 за шкалою Торіно.

Міжнародний астрономічний союз попередив про наближення до Землі астероїда 2024 YR4. Розрахунки показують, що ймовірність зіткнення цього об’єкта із Землею становить 1,2%. Про це повідомляє "Universe Space Tech", передає УНН

Астероїд 2024 YR4 був вперше зафіксований системою раннього попередження ATLAS ще в грудні 2024 року. Його помітили телескопи на Гаваях, у Чилі та Південній Африці.

Вчені зазначили, що можливість зіткнення залишається на рівні 3 за шкалою Торіно, яка вказує на ступінь небезпеки небесних тіл для нашої планети. Наразі це єдиний астероїд із показником вище нуля.

Одразу зазначимо, що траєкторія небесного тіла може змінитися через недостатньо тривалий період спостережень за ним. Науковці навели приклад, коли астероїд Апофіс отримав 4 бали за Турінською шкалою, ймовірність його падіння на Землю оцінювалася в 2,7%. Але подальші спостереження показали, що в осяжному майбутньому він не загрожує нашій планеті.

Також астрономи поки не знають точних розмірів 2024 YR4. Поточні оцінки коливаються від 40 до 100 метрів. NASA називає цифру у 55 метрів. Падіння об'єкта такого розміру вивільнило б енергію, еквівалентну 8 мегатоннам у тротиловому еквіваленті. Це можна порівняти з Тунгуським метеоритом, вибух якого спричинив значні руйнування у 1908 році на площі понад 2000 квадратних кілометрів у Сибіру.

Якщо астероїд все ж таки впаде на Землю, то, за словами вчених, часу вистачить, щоб підготуватися до цього та організувати евакуацію населення або навіть відправити до нього спеціальну місію, таку як DART, яка б змінила траєкторію тіла. Але враховуючи відсутність достатньої кількості даних, про це говорити зарано.

Нагадаємо

5 січня поблизу Землі пролітав астероїд 2020 BC6, який вважався "потенційно небезпечним". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини СвітуТехнології
chyliЧилі
nasaNASA
havaiГаваї
pivdenna-afrykaПівденна Африка

Звернутися з питань розміщення реклами