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Большой астероид может столкнуться с Землей в 2032 году: ученые оценили уровень опасности

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Международный астрономический союз сообщил о 1,2% вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Объект размером 40-100 метров имеет уровень опасности 3 по шкале Торино.

Международный астрономический союз предупредил о приближении к Земле астероида 2024 YR4. Расчеты показывают, что вероятность столкновения этого объекта с Землей составляет 1,2%. Об этом сообщает "Universe Space Tech", передает УНН

Астероид 2024 YR4 был впервые зафиксирован системой раннего предупреждения ATLAS еще в декабре 2024 года. Его заметили телескопы на Гавайях, в Чили и Южной Африке.

Ученые отметили, что возможность столкновения остается на уровне 3 по шкале Торино, которая указывает на степень опасности небесных тел для нашей планеты. Сейчас это единственный астероид с показателем выше нуля.

Сразу отметим, что траектория небесного тела может измениться из-за недостаточно длительного периода наблюдений за ним. Ученые привели пример, когда астероид Апофис получил 4 балла по Туринской шкале, вероятность его падения на Землю оценивалась в 2,7%. Но дальнейшие наблюдения показали, что в обозримом будущем он не угрожает нашей планете.

Также астрономы пока не знают точных размеров 2024 YR4. Текущие оценки колеблются от 40 до 100 метров. NASA называет цифру в 55 метров. Падение объекта такого размера высвободило бы энергию, эквивалентную 8 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Это можно сравнить с Тунгусским метеоритом, взрыв которого вызвал значительные разрушения в 1908 году на площади более 2000 квадратных километров в Сибири.

Если астероид все же упадет на Землю, то, по словам ученых, времени хватит, чтобы подготовиться к этому и организовать эвакуацию населения или даже отправить к нему специальную миссию, такую как DART, которая бы изменила траекторию тела. Но учитывая отсутствие достаточного количества данных, об этом говорить рано.

Напомним

5 января вблизи Земли пролетал астероид 2020 BC6, который считался "потенциально опасным". 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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