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Поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд завдовжки 248 метрів

Поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд завдовжки 248 метрів

Київ • УНН

 • 30338 перегляди

Астероїд 2020 BC6 довжиною 248 метрів пролетить повз Землю 5 січня на відстані 3,68 млн км. NASA класифікує його як потенційно небезпечний об'єкт через розмір та близькість до планети.

У неділю, 5 січня, поблизу Землі пролетить астероїд 2020 BC6, який вважається "потенційно небезпечним". Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), пише УНН.

Деталі

Зазначається, що, довжина небесного об'єкта складає 248 метрів.

Відстань від 2020 BC6 до Землі становитиме 3 683 374 км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, і його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом".

Нагадаємо

У кенійському селі впав металевий обруч діаметром 2,4 метра від розгінного блоку ракети. Місцеві жителі вимагають компенсації за пошкоджені дерева та кущі, а експерти попереджають про зростаючу проблему космічного сміття.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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