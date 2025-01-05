Поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд завдовжки 248 метрів

У неділю, 5 січня, поблизу Землі пролетить астероїд 2020 BC6, який вважається "потенційно небезпечним". Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), пише УНН.

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Зазначається, що, довжина небесного об'єкта складає 248 метрів.

Відстань від 2020 BC6 до Землі становитиме 3 683 374 км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, і його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом".

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У кенійському селі впав металевий обруч діаметром 2,4 метра від розгінного блоку ракети. Місцеві жителі вимагають компенсації за пошкоджені дерева та кущі, а експерти попереджають про зростаючу проблему космічного сміття.