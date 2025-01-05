Вблизи Земли пролетит потенциально опасный астероид длиной 248 метров

В воскресенье, 5 января, вблизи Земли пролетит астероид 2020 BC6, который считается "потенциально опасным". Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), пишет УНН.

Детали

Отмечается, что, длина небесного объекта составляет 248 метров.

Расстояние от 2020 BC6 до Земли будет составлять 3 683 374 км.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе чем 7,5 млн км, и его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом".

Напомним

В кенийской деревне упал металлический обруч диаметром 2,4 метра от разгонного блока ракеты. Местные жители требуют компенсации за поврежденные деревья и кусты, а эксперты предупреждают о растущей проблеме космического мусора.