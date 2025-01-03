На село в Кенії впало пів тонни космічного сміття
Київ • УНН
У кенійському селі впав металевий обруч діаметром 2,4 метра від розгінного блоку ракети. Місцеві жителі вимагають компенсації за пошкоджені дерева та кущі, а експерти попереджають про зростаючу проблему космічного сміття.
В одному з сіл Кенії з неба впав металевий обруч діаметром понад 2,4 метра і вагою понад 500 кілограмів. Космічна агенція Кенії підтвердила, що об’єкт є частиною розгінного блоку ракети, призначеної для розділення під час запуск. Про це повідомляє повідомляє The New York Times, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що металевий обруч, що світився червоним під час падіння, впав у зарості, зруйнувавши дерева та кущі.
Місцеві мешканці були налякані, підозрюючи, що це бомба. Об’єкт вилучили для подальшого дослідження. Тепер вони наполягають на компенсації збитків.
"Ми хочемо, щоб власник цього об’єкта поніс відповідальність", - заявив місцевий мешканець Пол Мусілі.
"Якби цей об'єкт впав на житловий будинок, наслідки могли б бути катастрофічними", - сказав інший місцевий мешканець Джозеф Мутуа.
У Сеулі знайшли та дослідили уламки супутника-розвідника КНДР: він не мав жодної військової користі05.07.23, 08:47 • 471225 переглядiв
Тим часом експерти попереджають, що навіть дрібні уламки на орбіті можуть призвести до каскадного ефекту, відомого як синдром Кесслера, коли уламки в космосі стикаються один з одним, створюючи ще більше сміття. Це загрожує всій інфраструктурі на орбіті Землі.
За даними Європейської космічної агенції, в навколоземній орбіті зараз знаходиться понад 14 тисяч тонн матеріалів, із яких третина - це сміття. Через зростання кількості запусків космічних апаратів, що перевищує 100 щороку, дедалі більше сміття не згорає в атмосфері та падає на Землю.
Китайські астронавти встановили новий рекорд перебування у відкритому космосі19.12.24, 14:27 • 15988 переглядiв