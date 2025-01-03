На село в Кенії впало пів тонни космічного сміття

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 122785 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 120737 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 124715 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143738 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164692 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144876 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156081 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175332 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221537 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176649 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 146382 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179410 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162741 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 139870 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115331 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 122794 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115331 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232617 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229422 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358801 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35126 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51413 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 50914 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87412 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105458 перегляди
Актуальне
На село в Кенії впало пів тонни космічного сміття

На село в Кенії впало пів тонни космічного сміття

Київ • УНН

 • 44058 перегляди

У кенійському селі впав металевий обруч діаметром 2,4 метра від розгінного блоку ракети. Місцеві жителі вимагають компенсації за пошкоджені дерева та кущі, а експерти попереджають про зростаючу проблему космічного сміття.

В одному з сіл Кенії з неба впав металевий обруч діаметром понад 2,4 метра і вагою понад 500 кілограмів. Космічна агенція Кенії підтвердила, що об’єкт є частиною розгінного блоку ракети, призначеної для розділення під час запуск. Про це повідомляє  повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що металевий обруч, що світився червоним під час падіння, впав у зарості, зруйнувавши дерева та кущі.

Місцеві мешканці були налякані, підозрюючи, що це бомба. Об’єкт вилучили для подальшого дослідження. Тепер вони наполягають на компенсації збитків.

"Ми хочемо, щоб власник цього об’єкта поніс відповідальність", - заявив місцевий мешканець Пол Мусілі.

"Якби цей об'єкт впав на житловий будинок, наслідки могли б бути катастрофічними", - сказав інший місцевий мешканець Джозеф Мутуа.

У Сеулі знайшли та дослідили уламки супутника-розвідника КНДР: він не мав жодної військової користі05.07.23, 08:47 • 471225 переглядiв

Тим часом експерти попереджають, що навіть дрібні уламки на орбіті можуть призвести до каскадного ефекту, відомого як синдром Кесслера, коли уламки в космосі стикаються один з одним, створюючи ще більше сміття. Це загрожує всій інфраструктурі на орбіті Землі.

За даними Європейської космічної агенції, в навколоземній орбіті зараз знаходиться понад 14 тисяч тонн матеріалів, із яких третина - це сміття. Через зростання кількості запусків космічних апаратів, що перевищує 100 щороку, дедалі більше сміття не згорає в атмосфері та падає на Землю.

Китайські астронавти встановили новий рекорд перебування у відкритому космосі19.12.24, 14:27 • 15988 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
yevropeiske-kosmichne-ahentstvoЄвропейське космічне агентство
keniiaКенія

Звернутися з питань розміщення реклами