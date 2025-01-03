На деревню в Кении упало полтонны космического мусора
Киев • УНН
В кенийской деревне упал металлический обруч диаметром 2,4 метра от разгонного блока ракеты. Местные жители требуют компенсации за поврежденные деревья и кусты, а эксперты предупреждают о растущей проблеме космического мусора.
В одной из деревень Кении с неба упал металлический обруч диаметром более 2,4 метра и весом более 500 килограммов. Космическое агентство Кении подтвердило, что объект является частью разгонного блока ракеты, предназначенной для разделения во время запуска. Об этом сообщает сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что металлический обруч, который светился красным во время падения, упал в заросли, разрушив деревья и кусты.
Местные жители были напуганы, подозревая, что это бомба. Объект изъяли для дальнейшего исследования. Теперь они настаивают на компенсации ущерба.
«Мы хотим, чтобы владелец этого объекта понес ответственность», - заявил местный житель Пол Мусили.
«Если бы этот объект упал на жилой дом, последствия могли бы быть катастрофическими», - сказал другой местный житель Джозеф Мутуа.
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Между тем эксперты предупреждают, что даже мелкие обломки на орбите могут привести к каскадному эффекту, известному как синдром Кесслера, когда обломки в космосе сталкиваются друг с другом, создавая еще больше мусора. Это угрожает всей инфраструктуре на орбите Земли.
По данным Европейского космического агентства, в околоземной орбите сейчас находится более 14 тысяч тонн материалов, из которых треть - это мусор. Из-за роста количества запусков космических аппаратов, превышающего 100 ежегодно, все больше мусора не сгорает в атмосфере и падает на Землю.
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