Китайские астронавты установили новый рекорд пребывания в открытом космосе

Китай заявил, что двое его астронавтов провели девять часов вне космической станции Tiangong. Самый длинный предыдущий выход американцев в открытый космос составлял восемь часов 56 минут, пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Астронавты китайской миссии «Шэньчжоу-19» Цай Сюйчжэ и Сон Линдун завершили свою первую «вне корабельную деятельность» - выход в открытый космос, превысив в восемь часов 56 минут рекорд американцев в 2001 году.

Любуясь удивительными видами в космосе, мы также чувствовали вес и величие пилотируемых космических усилий - сказал один из астронавтов, Сонг Линдун после выхода в открытый космос.

Астронавты вылетели в космос в конце октября в рамках миссии по строительству и обслуживанию китайской космической станции Tiangong. Их сопровождала третий астронавт-инженер Ван Хаозэ, которая оставалась внутри космической станции во время выхода в открытый космос, помогая своим коллегам.

Согласно сообщениям китайских СМИ, трое астронавтов планируют провести шесть месяцев на орбите станции Tiangong, проводя эксперименты и совершая серию выходов в открытый космос.

Китайские космические планировщики надеются, что миссия Tiangong станет шагом к отправке астронавтов на Луну в ближайшие годы.

Агентство также сообщило, что двое астронавтов вышли за пределы Tiangong, что является опасным даже при условии тщательной подготовки - с серьезной целью: установить оборудование для защиты станции от обломков в космосе и проверить другое оборудование снаружи.

Что интересно, по данным Академии наук Китая, астронавты везут с собой плодовых мушек, чтобы изучить, как пониженный магнетизм и микрогравитация влияют на поведение и рост мух.

Напомним,

Ранее УНН писали, что в мае трое китайских астронавтов вернулись на Землю после завершения шестимесячной миссии на борту китайской космической станции «Тяньгун».