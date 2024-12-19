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Китайские астронавты установили новый рекорд пребывания в открытом космосе

Китайские астронавты установили новый рекорд пребывания в открытом космосе

Киев  •  УНН

 • 4966 просмотра

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Двое китайских астронавтов провели 9 часов в открытом космосе во время миссии на станции Tiangong, превысив предыдущий рекорд США. Они установили защитное оборудование и провели технические работы на внешней части станции.

Китай заявил, что двое его астронавтов провели девять часов вне космической станции Tiangong. Самый длинный предыдущий выход американцев в открытый космос составлял восемь часов 56 минут, пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Астронавты китайской миссии «Шэньчжоу-19» Цай Сюйчжэ и Сон Линдун завершили свою первую «вне корабельную деятельность» - выход в открытый космос, превысив в восемь часов 56 минут рекорд американцев в 2001 году.

Любуясь удивительными видами в космосе, мы также чувствовали вес и величие пилотируемых космических усилий

- сказал один из астронавтов, Сонг Линдун после выхода в открытый космос.

Астронавты вылетели в космос в конце октября в рамках миссии по строительству и обслуживанию китайской космической станции Tiangong. Их сопровождала третий астронавт-инженер Ван Хаозэ, которая оставалась внутри космической станции во время выхода в открытый космос, помогая своим коллегам.

Согласно сообщениям китайских СМИ, трое астронавтов планируют провести шесть месяцев на орбите станции Tiangong, проводя эксперименты и совершая серию выходов в открытый космос.

Китайские космические планировщики надеются, что миссия Tiangong станет шагом к отправке астронавтов на Луну в ближайшие годы.

Агентство также сообщило, что двое астронавтов вышли за пределы Tiangong, что является опасным даже при условии тщательной подготовки - с серьезной целью: установить оборудование для защиты станции от обломков в космосе и проверить другое оборудование снаружи.

Что интересно, по данным Академии наук Китая, астронавты везут с собой плодовых мушек, чтобы изучить, как пониженный магнетизм и микрогравитация влияют на поведение и рост мух.

Напомним,

Ранее УНН писали, что в мае трое китайских астронавтов вернулись на Землю после завершения шестимесячной миссии на борту китайской космической станции «Тяньгун».

Алина Волянская

Алина Волянская

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