Китайські астронавти повернулися на Землю після 6 місяців на космічній станції

ukenru
19:41 • 14734 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 65292 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 96245 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 101891 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 208456 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 149363 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 141243 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130852 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121144 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112661 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
65 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 138920 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 112271 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 117759 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 124688 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 99975 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 208475 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 370873 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 432181 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 441303 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 351308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 96312 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 117759 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 112271 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 94586 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 105392 перегляди
Актуальне
Китайські астронавти повернулися на Землю після 6 місяців на космічній станції

Китайські астронавти повернулися на Землю після 6 місяців на космічній станції

Київ • УНН

 • 16605 перегляди

Троє китайських астронавтів повернулися на Землю після завершення шестимісячної місії на борту китайської космічної станції "Тяньгун".

На Землю повернувся китайський космічний корабель з трьома астронавтами, які завершили шестимісячну місію на борту орбітальної космічної станції країни. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Корабель "Шеньчжоу-17" з космонавтами Тан Хунбо, Тан Шенцзе і Цзян Сіньлінь приземлився на майданчику Дунфен в північному китайському автономному районі Внутрішня Монголія в пустелі Гобі.

Космонавти перебували на китайській космічній станції "Тяньгун", яку Китай побудував після того, як був виключений з Міжнародної космічної станції, в основному через занепокоєння США щодо тотального контролю китайських військових над космічною програмою на тлі загострення конкуренції в технологіях.

Амбітна космічна програма Китаю має на меті доставити астронавтів на Місяць до 2030 року, а також повернути зразки з Марса приблизно в тому ж році і запустити три місії місячних зондів протягом наступних чотирьох років. Цього року на китайській станції заплановано два запуски вантажних космічних кораблів і два пілотованих космічних польоти.

Новий екіпаж станції складається з ветерана-астронавта Є Гуанфу, який брав участь у місії "Шеньчжоу-13" у 2021 році, пілота-винищувача Лі Конга і космонавта Лі Гуансу, які є новачками в космічних польотах.

Вони проведуть близько шести місяців на трьох модулях космічної станції "Тяньгун". Під час перебування на станції вони проводитимуть наукові випробування, встановлюватимуть обладнання для захисту від космічного сміття, проводитимуть експерименти з корисним навантаженням і транслюватимуть наукові заняття для студентів на Землі.

Китай також заявив, що з часом планує відкрити доступ до своєї космічної станції для іноземних астронавтів і космічних туристів. Оскільки термін експлуатації МКС наближається до кінця, Китай може стати єдиною країною або корпорацією, яка утримуватиме на орбіті пілотовану станцію.

Встановлено світовий рекорд за найбільшим часом перебування в космосі: понад 878 діб04.02.24, 22:25 • 31516 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини СвітуТехнології
marsМарс
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50