Китайські астронавти повернулися на Землю після 6 місяців на космічній станції

На Землю повернувся китайський космічний корабель з трьома астронавтами, які завершили шестимісячну місію на борту орбітальної космічної станції країни. Про це УНН пише з посиланням на АР.

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Корабель "Шеньчжоу-17" з космонавтами Тан Хунбо, Тан Шенцзе і Цзян Сіньлінь приземлився на майданчику Дунфен в північному китайському автономному районі Внутрішня Монголія в пустелі Гобі.

Космонавти перебували на китайській космічній станції "Тяньгун", яку Китай побудував після того, як був виключений з Міжнародної космічної станції, в основному через занепокоєння США щодо тотального контролю китайських військових над космічною програмою на тлі загострення конкуренції в технологіях.

Амбітна космічна програма Китаю має на меті доставити астронавтів на Місяць до 2030 року, а також повернути зразки з Марса приблизно в тому ж році і запустити три місії місячних зондів протягом наступних чотирьох років. Цього року на китайській станції заплановано два запуски вантажних космічних кораблів і два пілотованих космічних польоти.

Новий екіпаж станції складається з ветерана-астронавта Є Гуанфу, який брав участь у місії "Шеньчжоу-13" у 2021 році, пілота-винищувача Лі Конга і космонавта Лі Гуансу, які є новачками в космічних польотах.

Вони проведуть близько шести місяців на трьох модулях космічної станції "Тяньгун". Під час перебування на станції вони проводитимуть наукові випробування, встановлюватимуть обладнання для захисту від космічного сміття, проводитимуть експерименти з корисним навантаженням і транслюватимуть наукові заняття для студентів на Землі.

Китай також заявив, що з часом планує відкрити доступ до своєї космічної станції для іноземних астронавтів і космічних туристів. Оскільки термін експлуатації МКС наближається до кінця, Китай може стати єдиною країною або корпорацією, яка утримуватиме на орбіті пілотовану станцію.

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