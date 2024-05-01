Китайские астронавты вернулись на Землю после 6 месяцев на космической станции

На Землю вернулся китайский космический корабль с тремя астронавтами, которые завершили шестимесячную миссию на борту орбитальной космической станции страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Корабль "Шэньчжоу-17" с космонавтами Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь приземлился на площадке Дунфэн в северном китайском автономном районе Внутренняя Монголия в пустыне Гоби.

Космонавты находились на китайской космической станции "Тяньгун", которую Китай построил после того, как был исключен из Международной космической станции, в основном из-за беспокойства США относительно тотального контроля китайских военных над космической программой на фоне обострения конкуренции в технологиях.

Амбициозная космическая программа Китая имеет целью доставить астронавтов на Луну к 2030 году, а также вернуть образцы с Марса примерно в том же году и запустить три миссии лунных зондов в течение следующих четырех лет. В этом году на китайской станции запланировано два запуска грузовых космических кораблей и два пилотируемых космических полета.

Новый экипаж станции состоит из ветерана-астронавта Е Гуанфу, который участвовал в миссии "Шэньчжоу-13" в 2021 году, пилота-истребителя Ли Конга и космонавта Ли Гуансу, которые являются новичками в космических полетах.

Они проведут около шести месяцев на трех модулях космической станции "Тяньгун". Во время пребывания на станции они будут проводить научные испытания, устанавливать оборудование для защиты от космического мусора, проводить эксперименты с полезной нагрузкой и транслировать научные занятия для студентов на Земле.

Китай также заявил, что со временем планирует открыть доступ к своей космической станции для иностранных астронавтов и космических туристов. Поскольку срок эксплуатации МКС приближается к концу, Китай может стать единственной страной или корпорацией, которая будет удерживать на орбите пилотируемую станцию.

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