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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Установлен мировой рекорд по наибольшему времени пребывания в космосе: более 878 суток

Установлен мировой рекорд по наибольшему времени пребывания в космосе: более 878 суток

Киев • УНН

 • 31509 просмотра

космонавт установил новый мировой рекорд по самому длинному совокупному времени пребывания в космосе - более 878 дней.

Российский космонавт Олег Кононенко в воскресенье установил мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе. Он провел на орбите более 878 суток, сообщает Reuters, со ссылкой на российскую космическую корпорацию, пишет УНН

Детали 

В 08:30 по Гринвичу Кононенко установил рекорд. 

Ожидается, что 5 июня Кононенко достигнет отметки в 1000 дней в космосе, а к концу сентября его время составит 1110 дней.

Космонавт находится на борту Международной космической станции (МКС) на расстоянии около 263 миль (423 км) от Земли.

По словам представителей роскосмоса, 59-летний космонавт забрал первенство у еще одного россиянина  Геннадия Падалки, который пробыл в космосе 878 дней, 11 часов, 29 минут и 48 секунд.

Дополнение 

Как отмечает Reuters, после распада Советского Союза в 1991 году российская космическая программа столкнулась с проблемой нехватки финансирования и коррупции.

Украинка Лина Бороздина полетит в космос на корабле Unity вместе с Virgin Galactic26.01.24, 16:17 • 26394 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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