Установлен мировой рекорд по наибольшему времени пребывания в космосе: более 878 суток
Киев • УНН
космонавт установил новый мировой рекорд по самому длинному совокупному времени пребывания в космосе - более 878 дней.
Российский космонавт Олег Кононенко в воскресенье установил мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе. Он провел на орбите более 878 суток, сообщает Reuters, со ссылкой на российскую космическую корпорацию, пишет УНН.
Детали
В 08:30 по Гринвичу Кононенко установил рекорд.
Ожидается, что 5 июня Кононенко достигнет отметки в 1000 дней в космосе, а к концу сентября его время составит 1110 дней.
Космонавт находится на борту Международной космической станции (МКС) на расстоянии около 263 миль (423 км) от Земли.
По словам представителей роскосмоса, 59-летний космонавт забрал первенство у еще одного россиянина Геннадия Падалки, который пробыл в космосе 878 дней, 11 часов, 29 минут и 48 секунд.
Дополнение
Как отмечает Reuters, после распада Советского Союза в 1991 году российская космическая программа столкнулась с проблемой нехватки финансирования и коррупции.
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