Украинка Лина Бороздина полетит в космос на корабле Unity вместе с Virgin Galactic
Украинский биохимик Лина Бороздина отправится в космос на борту космического корабля Unity компании Virgin Galactic в шестом коммерческом космическом полете. Она и трое ее коллег почувствуют несколько минут невесомости и увидят Землю из космоса.
Львовщина: семерым депутатам Червоноградского горсовета на сессии вручили повестки
Во время сессии Червоноградского городского совета Львовской области представители ТЦК вручили повестки семи депутатам.
В Харькове переименовали улицу Пушкинскую
Харьковский городской совет решил переименовать улицу Пушкинскую на улицу Григория Сковороды после российских атак 23 января. Всего было изменено 65 топонимов, связанных с РФ и ее союзниками.
Спасали под обстрелом: в Херсонской ОВА показали, как спецназовцы оказывали помощь раненому подростку
В Херсонской области во время вражеского обстрела был ранен подросток, которого спасли спецназовцы. Сейчас его состояние стабилизировалось после госпитализации.
российские хакеры взломали сайт президента Грузии
российские хакеры взломали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. Также сайт оппозиционной телекомпании "Формула" подвергся атаке, а с сайта другой компании, "Мтавари", были удалены данные.
Украина и Бельгия начинают сотрудничество в оборонной промышленности
Бельгия и Украина начали стратегическое партнерство в оборонной промышленности, подписав шесть соглашений, которые положили начало этому сотрудничеству. Этот шаг имеет целью объединить технологические возможности для долгосрочного партнерства.
Самолеты разведчики, беспилотники, спутниковые снимки: Игнат рассказал о средствах, которыми россия ведет разведку в Украине
россия использует для разведки в Украине самолеты Су-24МР, А-50, Ил-22, беспилотники и спутниковые снимки, а также действует разведывательная агентура, сообщил полковник Юрий Игнат.
В Центре противодействия дезинформации отреагировали на выезд волонтера, который был замечен на Мальдивах
Заместитель начальника Главного управления по вопросам прессы Андрей Коваленко прокомментировал действия мужа блогера-миллионщицы, который воспользовался статусом волонтера, чтобы оказаться на Мальдивах. Коваленко отметил ответственность инфлюенсеров во время войны, настаивая на том, что они должны отражать реальность, а не отмежевываться от нее.
В российском городе выборг громкий взрыв, жители засняли большой столб белого дыма
Жители города выборг услышали громкий взрыв и увидели огромный столб белого дыма, что вызвало панику. Местное мчс утверждает, что это был запланированный взрыв во время добычи гранитной крошки в карьере.
Мать, которая утопила двух малолетних сыновей, признали невменяемой
42-летнюю женщину из Ривненской области, которая в 2023 году утопила в карьере двух своих детей, шести и семи лет, могут поместить в психиатрическое учреждение, ведь судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой.