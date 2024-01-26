Украинка Лина Бороздина полетит в космос на корабле Unity вместе с Virgin Galactic

Ученая-биохимик украинского происхождения Лина Бороздина, в составе миссии под названием Galactic 06 отправится в суборбитальный полет на корабле Unity, вместе с тремя коллегами.

Об этом передает УНН со ссылкой Space.

Детали

Virgin Galactic, входящая в состав Virgin Group и осуществляющая туристические суборбитальные космические полеты, планирует 26 января запустить свой шестой коммерческий космический полет. Согласно информации компании, в группу четырех астронавтов из разных стран, вошла украинка Лиза Бороздина, которую обозначили как астронавта из "Украины и Лас-Вегаса".

Что планируется в рамках миссии Virgin Galactic

Как пишет издание, экипаж "Galactic 06" будет на борту космического самолета VSS "Unity", который взлетит с космодрома "Spaceport America" под крыльями корабля-носителя VMS Eve. "Eve" сбросит "Unity" на высоте около 13 700 метров, после чего космический корабль запустит свой ракетный двигатель и отправится в суборбитальное пространство.

Планируется, что пассажиры Unity почувствуют несколько минут невесомости и смогут увидеть родную планету на фоне черного космоса, прежде чем спуститься на Землю и приземлиться на взлетно-посадочную полосу в космодроме "Spaceport America".

Что известно о первой украинке в составе миссии

Среди членов экипажа Лина Бороздина указана как "Астронавт 023 - частный участник из Украины и Калифорнии, США". Она гражданка США, хотя родом из Одессы, по специальности - ученый-биохимик, училась в Одесском национальном политехническом университете на специальность "Биохимия". Изданию Esquire Лина Бороздина рассказала, что мечтала отправиться в космос с самого детства.

По ее словам, еще в раннем детстве, она выучила все созвездия.

Малая Медведица была моим любимым, потому что его было так трудно найти. Но все же одно из моих любимых занятий - это лежать и смотреть на черное небо. Бесконечность космоса дает мне позитивные ощущения - рассказала она.

Согласно комментарию изданию ВВС, украинка заплатила 200 тысяч долларов за стоимость туристического билета, ей даже пришлось заложить свой дом несколько лет назад.

Напомним,

Историческая миссия первого летательного аппарата на Марсе завершается после трех лет. Результаты значительно превзошли ожидания, - Ingenuity Mars вертолет совершил на десятки полетов больше, чем было запланировано. Ученые утверждают, что аппарат проложил путь для будущих безопасных исследований планет в нашей Солнечной системе.

Япония обнародовала снимок перевернутого на Луне космического аппарата SLIM