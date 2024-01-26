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Українка Ліна Бороздіна політить у космос на кораблі Unity разом з Virgin Galactic

Українка Ліна Бороздіна політить у космос на кораблі Unity разом з Virgin Galactic

Київ • УНН

 • 26401 перегляди

Український біохімік Ліна Бороздіна вирушить у космос на борту космічного корабля Unity компанії Virgin Galactic у шостому комерційному космічному польоті. Вона та троє її колег відчують кілька хвилин невагомості та побачать Землю з космосу.

Вчена-біохімік українського походження Ліна Бороздіна, у складі місії під назвою Galactic 06 відправиться у суборбітальний політ на кораблі Unity, разом з трьома колегами.

Про це передає УНН із посиланням Space.

Деталі

Virgin Galactic, що входить до складу Virgin Group та здійснює туристичні суборбітальні космічні польоти, планує 26 січня запустити свій шостий комерційний космічний політ. Згідно з інформацією компанії, до групи чотирьох астронавтів з різних країн, увійшла українка Ліза Бороздіна, яку позначили як астронавта з "України та Лас-Вегасу".

Що планується у рамках місії Virgin Galactic

Як пише видання, екіпаж "Galactic 06" буде на борту космічного літака VSS "Unity", який злетить з космодрому "Spaceport America" під крилами корабля-носія VMS Eve. "Eve" скине "Unity " на висоті близько 13 700 метрів, після чого космічний корабель запустить свій ракетний двигун і вирушить у суборбітальний простір.

Планується, що пасажири Unity відчують кілька хвилин невагомості і зможуть побачити рідну планету на тлі чорного космосу, перш ніж спуститися на Землю і приземлитися на злітно-посадкову смугу в космодромі "Spaceport America".

Що відомо про першу українку у складі місії

Серед членів екіпажу Ліна Бороздіна вказана як "Астронавт 023 – приватний учасник з України та Каліфорнії, США". Вона громадянка США, хоча родом з Одеси, за фахом - вчена-біохімік, навчалася в Одеському національному політехнічному університеті на спеціальність "Біохімія". Виданню Esquire Ліна Бороздіна розповіла, що мріяла вирушити в космос із самого дитинства.

За її словами, ще в ранньому дитинстві, вона вивчила всі сузір'я.

Мала Ведмедиця була моїм улюбленим, бо його було так важко знайти. Але все ж одне з моїх улюблених занять - це лежати і дивитися на чорне небо. Нескінченність космосу дає мені позитивні відчуття

 - розповіла вона.

Згідно з коментарем виданню ВВС, українка заплатила 200 тисяч доларів за вартість туристичного квитка, їй навіть довелося закласти свій будинок декілька років тому.

Нагадаємо

Історична місія першого літального апарату на Марсі завершується після трьох років. Результати значно перевершили очікування, - Ingenuity Mars гелікоптер здійснив на десятки польотів більше, ніж було заплановано. Вчені стверджують, що апарат проклав шлях для майбутніх безпечних досліджень планет у нашій Сонячній системі.

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