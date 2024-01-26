Українка Ліна Бороздіна політить у космос на кораблі Unity разом з Virgin Galactic

Вчена-біохімік українського походження Ліна Бороздіна, у складі місії під назвою Galactic 06 відправиться у суборбітальний політ на кораблі Unity, разом з трьома колегами.

Про це передає УНН із посиланням Space.

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Virgin Galactic, що входить до складу Virgin Group та здійснює туристичні суборбітальні космічні польоти, планує 26 січня запустити свій шостий комерційний космічний політ. Згідно з інформацією компанії, до групи чотирьох астронавтів з різних країн, увійшла українка Ліза Бороздіна, яку позначили як астронавта з "України та Лас-Вегасу".

Що планується у рамках місії Virgin Galactic

Як пише видання, екіпаж "Galactic 06" буде на борту космічного літака VSS "Unity", який злетить з космодрому "Spaceport America" під крилами корабля-носія VMS Eve. "Eve" скине "Unity " на висоті близько 13 700 метрів, після чого космічний корабель запустить свій ракетний двигун і вирушить у суборбітальний простір.

Планується, що пасажири Unity відчують кілька хвилин невагомості і зможуть побачити рідну планету на тлі чорного космосу, перш ніж спуститися на Землю і приземлитися на злітно-посадкову смугу в космодромі "Spaceport America".

Що відомо про першу українку у складі місії

Серед членів екіпажу Ліна Бороздіна вказана як "Астронавт 023 – приватний учасник з України та Каліфорнії, США". Вона громадянка США, хоча родом з Одеси, за фахом - вчена-біохімік, навчалася в Одеському національному політехнічному університеті на спеціальність "Біохімія". Виданню Esquire Ліна Бороздіна розповіла, що мріяла вирушити в космос із самого дитинства.

За її словами, ще в ранньому дитинстві, вона вивчила всі сузір'я.

Мала Ведмедиця була моїм улюбленим, бо його було так важко знайти. Але все ж одне з моїх улюблених занять - це лежати і дивитися на чорне небо. Нескінченність космосу дає мені позитивні відчуття - розповіла вона.

Згідно з коментарем виданню ВВС, українка заплатила 200 тисяч доларів за вартість туристичного квитка, їй навіть довелося закласти свій будинок декілька років тому.

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