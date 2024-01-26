Японія оприлюднила знімок перевернутого на Місяці космічного апарату SLIM
Київ • УНН
Японське агентство аерокосмічних досліджень оприлюднило фотографії, зроблені місяцеходом SORA-Q на Місяці, що стало першим подібним досягненням для Японії. Місяцехід був доставлений космічним апаратом Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), призначеним для демонстрації технологій надточної посадки.
Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) опублікувало фото, яке було зроблено роботом LEV-2 ("Місяцехід-2"), також відомим як SORA-Q, - одним з двох крихітних місяцеходів, які полетіли на Місяць на борту SLIM. Про це пише УНН з посиланням на Nikkei Asia.
Це зображення було передано на землю через LEV-1, і було підтверджено, що функція зв'язку між апаратами працює нормально
У компанії Takara Tomy, яка брала участь у розробці марсохода, зазначили, що SORA-Q став першим японським роботом, який здійснив посадку на Місяць і зробив фотографії.
Нагадаємо
Японський космічний апарат SLIM (скорочення від "Smart Lander for Investigating Moon" - "Розумний спусковий апарат для дослідження Місяця") здійснив посадку на Місяць 19 січня.
SLIM - це демонстраційний космічний апарат, призначений для демонстрації технологій, необхідних для здійснення надточних посадок на планети. Він був запущений у вересні минулого року разом з рентгенівським космічним телескопом XRISM, який вийшов на низьку навколоземну орбіту.
Однак оператори SLIM не змогли підтвердити його статус одразу після приземлення і врешті-решт визначили, що його сонячні панелі не генерують електроенергію.
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