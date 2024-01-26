Японія оприлюднила знімок перевернутого на Місяці космічного апарату SLIM

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) опублікувало фото, яке було зроблено роботом LEV-2 ("Місяцехід-2"), також відомим як SORA-Q, - одним з двох крихітних місяцеходів, які полетіли на Місяць на борту SLIM. Про це пише УНН з посиланням на Nikkei Asia.

Це зображення було передано на землю через LEV-1, і було підтверджено, що функція зв'язку між апаратами працює нормально - йдеться у заяві JAXA.

У компанії Takara Tomy, яка брала участь у розробці марсохода, зазначили, що SORA-Q став першим японським роботом, який здійснив посадку на Місяць і зробив фотографії.

Нагадаємо

Японський космічний апарат SLIM (скорочення від "Smart Lander for Investigating Moon" - "Розумний спусковий апарат для дослідження Місяця") здійснив посадку на Місяць 19 січня.

SLIM - це демонстраційний космічний апарат, призначений для демонстрації технологій, необхідних для здійснення надточних посадок на планети. Він був запущений у вересні минулого року разом з рентгенівським космічним телескопом XRISM, який вийшов на низьку навколоземну орбіту.

Однак оператори SLIM не змогли підтвердити його статус одразу після приземлення і врешті-решт визначили, що його сонячні панелі не генерують електроенергію.

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