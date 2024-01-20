Японія успішно посадила космічний посадковий модуль на Місяць

Японський місячний посадковий модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) здійснив успішну посадку на Місяць. Про це повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA), передає УНН.

SLIM здійснив посадку, він перебуває на поверхні Місяця - повідомило агентство.

Посадку було здійснено в невеликому місячному кратері Сіолі на видимій стороні Місяця.

Головним завданням японського місячного посадкового модуля SLIM, розробленого Mitsubishi Heavy Industries спільно з JAXA, є відпрацювання технології високоточної посадки апаратів у межах 100 метрів (а не кілометрів, як зазвичай) від запланованої точки на поверхні Місяця. Під час спуску він також вивчав кратери і рельєф Місяця.

У рамках місії SLIM планується отримати дані про кількість хімічних елементів у місячному ґрунті. Апарат оснащений кількома камерами. Крім того, він доставив на Місяць пару мікророверів. І апарат, і мікроровери розраховані на роботу на місячній поверхні протягом двох тижнів.

Нагадаємо

Японський місячний посадковий модуль SLIM було запущено 7 вересня за допомогою ракети-носія H-IIA компанії MHI разом із рентгенівським телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), призначеним для вивчення космосу за допомогою рентгенівської візуалізації та спектроскопії.

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