Японське космічне агентство призупинило спробу запуску ракети з посадковим модулем на Місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. За словами оператора запуску Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Японське космічне агентство призупинило запланований на понеділок запуск ракети H-IIA, яка мала доставити в космос посадковий модуль на Місяць. Про це пише Reuters, передає УНН.
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“На терміналі тривав зворотний відлік для запуску ракети-носія. Однак сьогоднішній запуск скасовано, оскільки було підтверджено, що максимальна швидкість вітру не задовольняє обмеження під час запуску”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що повідомлення про скасування запуску було опубліковано за 24 хвилини до запланованого часу запуску.
Ракета-носій мала вивести в космос два найважливіших для Японії апарати: на Місяць мав вирушити посадковий модуль SLIM, а на орбіту планували вивести космічний телескоп XRISM.
Зазначалось, що посадковий модуль летітиме до Місяця протягом кількох місяців і здійснить посадку в невеликому кратері Шіолі, діаметром 300 метрів. Це кратер, який розташований близько до екватора Місяця. Зазвичай у цих широтах насамперед приземляються земні апарати.
Нагадаємо
Капсула SpaceX Crew-7 Dragon, запушена в рамках космічної місії NASA, пристикувалася до космічної станції з міжнародною командою астронавтів.