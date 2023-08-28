Японське космічне агентство призупинило спробу запуску ракети з посадковим модулем на Місяць

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“На терміналі тривав зворотний відлік для запуску ракети-носія. Однак сьогоднішній запуск скасовано, оскільки було підтверджено, що максимальна швидкість вітру не задовольняє обмеження під час запуску”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що повідомлення про скасування запуску було опубліковано за 24 хвилини до запланованого часу запуску.

Ракета-носій мала вивести в космос два найважливіших для Японії апарати: на Місяць мав вирушити посадковий модуль SLIM, а на орбіту планували вивести космічний телескоп XRISM.

Зазначалось, що посадковий модуль летітиме до Місяця протягом кількох місяців і здійснить посадку в невеликому кратері Шіолі, діаметром 300 метрів. Це кратер, який розташований близько до екватора Місяця. Зазвичай у цих широтах насамперед приземляються земні апарати.

Нагадаємо

Капсула SpaceX Crew-7 Dragon, запушена в рамках космічної місії NASA, пристикувалася до космічної станції з міжнародною командою астронавтів.