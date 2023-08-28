Японское космическое агентство приостановило попытку запуска ракеты с посадочным модулем на Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. По словам оператора запуска Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Японское космическое агентство приостановило запланированный на понедельник запуск ракеты H-IIA, которая должна была доставить в космос посадочный модуль на Луну. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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“На терминале продолжался обратный отсчет для запуска ракеты-носителя. Однако сегодняшний запуск отменен, поскольку было подтверждено, что максимальная скорость ветра не удовлетворяет ограничения при запуске”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что сообщение об отмене запуска было опубликовано за 24 минуты до запланированного времени запуска.
Ракета-носитель должна была вывести в космос два важнейших для Японии аппарата: на Луну должен был отправиться посадочный модуль SLIM, а на орбиту планировали вывести космический телескоп XRISM.
Отмечалось, что посадочный модуль будет лететь к Луне в течение нескольких месяцев и совершит посадку в небольшом кратере Шиоли, диаметром 300 метров. Это кратер, который расположен близко к экватору Луны. Обычно в этих широтах в первую очередь приземляются земные аппараты.
Напомним
Капсула SpaceX Crew-7 Dragon, запущенная в рамках космической миссии NASA, пристыковалась к космической станции с международной командой астронавтов.