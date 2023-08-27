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Місія NASA Crew-7 прибула на Міжнародну космічну станцію

Місія NASA Crew-7 прибула на Міжнародну космічну станцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Капсула SpaceX Crew-7 Dragon, запушена в рамках космічної місії NASA, пристикувалася до космічної станції з міжнародною командою астронавтів, повідомляє УНН з посиланням на Space.com. 

Деталі

Капсула Crew Dragon Endurance пристикувалася до Міжнародної космічної станції (МКС) о 9:16 ранку за американським часом, де вона припаркувалася в порту в космосі, на побудованому США модулі Harmony. Перед посадкою капсула зробила широку петлю навколо орбітального форпосту.

"Щиро дякую вам. Я повинна постійно нагадувати собі, що це не сон", - сказала командир Crew-7 Джасмін Могбелі з NASA після успішного стикування по радіо в центр управління польотами SpaceX.

Стикування ознаменувало кінець майже 30-годинної подорожі для екіпажу з чотирьох осіб, який стартував рано-вранці в суботу з майданчика 39А Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді. На МКС космонавти проведуть наступні 6 місяців.

Очікується, що астронавти екіпажу 7 відкриють люки між кораблем Dragon і МКС приблизно об 11:02 за американським часом, щоб приєднатися до семи астронавтів, які вже перебувають на борту станції.

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