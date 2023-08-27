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Миссия NASA Crew-7 прибыла на Международную космическую станцию

Миссия NASA Crew-7 прибыла на Международную космическую станцию

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Капсула SpaceX Crew-7 Dragon, запущенная в рамках космической миссии NASA, пристыковалась к космической станции с международной командой астронавтов, сообщает УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Капсула Crew Dragon Endurance пристыковалась к Международной космической станции (МКС) в 9:16 утра по американскому времени, где она припарковалась в порту в космосе, на построенном США модуле Harmony. Перед посадкой капсула сделала широкую петлю вокруг орбитального форпоста.

"Искренне благодарю вас. Я должна постоянно напоминать себе, что это не сон", - сказала командир Crew-7 Джасмин Могбели из NASA после успешной стыковки по радио в центр управления полетами SpaceX.

Стыковка ознаменовала конец почти 30-часового путешествия для экипажа из четырех человек, который стартовал рано утром в субботу с площадки 39А Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде. На МКС космонавты проведут следующие 6 месяцев.

Ожидается, что астронавты экипажа 7 откроют люки между кораблем Dragon и МКС примерно в 11:02 по американскому времени, чтобы присоединиться к семи астронавтам, которые уже находятся на борту станции.

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