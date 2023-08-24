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Індійська місія досліджуватиме південний полюс Місяця: місяцехід уже вийшов на поверхню

Індійська місія досліджуватиме південний полюс Місяця: місяцехід уже вийшов на поверхню

Київ • УНН

 • 1017654 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У четвер, 24 серпня, індійський місяцехід у межах місії "Чандраян-3" вийшов з космічного корабля, щоб розпочати дослідження поверхні Місяця і провести експерименти, які допоможуть майбутнім зондам, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Космічний апарат у межах місії "Чандраян-3" сів на недослідженому південному полюсі Місяця, через кілька днів після невдачі російського "Луна-25".

"Марсохід Ch-3 зійшов з посадкового модуля, і Індія здійснила прогулянку по Місяцю!" - ідеться в повідомленні Індійської організації космічних досліджень (ISRO) в соціальній мережі X.

Керівник ISRO С. Соманатх повідомив, що місяцехід "Праг'ян", який прибув у складі місії, має два прилади для проведення експериментів з визначення елементів і хімічного складу Місяця. «Окрім того, що він буде рухатися по поверхні, ми також проведемо роботизоване планування маршруту, що дуже важливо для нас для майбутніх досліджень», - сказав Соманат в інтерв'ю індійському інформаційному агентству ANI.

Очікується, що місія "Чандраян-3" триватиме протягом двох тижнів, що дорівнює одному місячному дню.

Додамо

Пряму трансляцію приземлення на YouTube переглянули майже 7 мільйонів людей по всьому світу. Це була друга спроба Індії здійснити посадку на Місяць з бюджетом 75 мільйонів доларів. Попередня місія у 2019 році, "Чандраян-2", успішно вивела на орбіту орбітальний апарат, але його спусковий модуль зазнав аварії. "Чандраян" означає "місячний транспортний засіб" на хінді та санскриті.

Суворий південний полюс Місяця є бажаним через його водяний лід, який, як вважають, здатен забезпечити паливом, киснем і питною водою майбутні місії, але його пересічена місцевість робить посадку складною.

Окрім зміцнення позицій Індії як космічної держави і її репутації конкурентоспроможної космічної інженерії, приземлення також розглядається як важливий момент національної гордості.

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