В "роскосмосі" розповіли, чому в них розбилась станція "Луна-25"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Глава "роскосмосу" повідомив, що причиною виникнення "позаштатної ситуації", про яку стало відомо 19 серпня і, як наслідок катастрофи станції "Луна-25", стала робота двигуна, передає УНН.
Деталі
Основною причиною аварії станції «Луна-25» став збій при відключенні двигуна, заявив гендиректор «роскосмосу» юрій борисов. За його словами, двигун відпрацював довше за належне.
Замість запланованих 84 секунд двигун «Луна-25» відпрацював 127 секунд. За словами борисова, апарат по суті справи врізався в поверхню Місяця.
«Перед здійсненням коригування апарат провів переорієнтацію і о 14:10 увімкнулися двигуни, які мали скоригувати та вивести апарат на передпосадкову орбіту. На жаль, відключення двигуна сталося не штатно відповідно до циклограми, а за тимчасовим відсіканням», — сказав борисов .
Доповнення
Ця місія була першою місячною місією в історії рф. «Луна-24» була запущена 1976 року в срср.