В "роскосмосе" рассказали, почему у них разбилась станция "Луна-25"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава "роскосмоса" сообщил, что причиной возникновения "внештатной ситуации", о которой стало известно 19 августа и, как следствие катастрофы станции "Луна-25", стала работа двигателя, передает УНН.
Детали
Основной причиной аварии станции «Луна-25» стал сбой при отключении двигателя, заявил гендиректор «роскосмоса» юрий борисов. По его словам, двигатель отработал дольше положенного.
Вместо запланированных 84 секунд двигатель «Луна-25» отработал 127 секунд. По словам Борисова, аппарат по сути дела врезался в поверхность Луны.
«Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке», — сказал борисов.
Дополнение
Эта миссия была первой лунной миссией в истории рф. «Луна-24» была запущена в 1976 году в ссср.