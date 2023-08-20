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Зійшла з орбіти і розбилася: російська станція «Луна-25» припинила своє існування

Зійшла з орбіти і розбилася: російська станція «Луна-25» припинила своє існування

Київ • УНН

 • 1560611 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міжпланетна автоматична станція "Луна-25" припинила своє існування внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця, повідомили в неділю в "роскосмосі", пише УНН.

Деталі

19 серпня відповідно до програми польоту КА «Місяць-25» було передбачено видачу імпульсу для формування його передпосадкової еліптичної орбіти. Але зв'язок із КА «Луна-25» перервався.

«Реалізовані 19 і 20 серпня заходи з пошуку апарата і входження з ним у зв'язок результатів не дали.

За результатами попереднього аналізу, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових, апарат перейшов на нерозраховану орбіту і припинив своє існування внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця», - ідеться в повідомленні «роскосмісу».

У рф створять міжвідомчу комісію для розслідування інциденту.

Додамо

«Луна-25» мала сісти на поверхню Місяця, але 19 серпня в «розкосмосі» повідомили про виникнення позаштатної ситуації.

Ця місія була першою місячною місією в історії рф. «Луна-24» була запущена 1976 року в СРСР.

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