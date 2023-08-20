Сошла с орбиты и разбилась: российская станция «Луна-25» прекратила свое существование
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Межпланетная автоматическая станция "Луна-25" прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в воскресенье в "роскосмосе", пишет УНН.
Детали
19 августа в соответствии с программой полёта КА «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Но связь с КА «Луна-25» прервалась.
«Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.
По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», - говорится в сообщении «роскосмоса».
В рф создадут межведомственную комиссию для расследования инцидента.
Добавим
«Луна-25» должна была сесть на поверхность Луны, но 19 августа в «роскосмосе» сообщили о возникновении внештатной ситуации.
Эта миссия была первой лунной миссией в истории рф. «Луна-24» была запущена в 1976 году в СРСР.