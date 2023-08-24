Индийская миссия будет исследовать южный полюс Луны: луноход уже вышел на поверхность
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В четверг, 24 августа, индийский луноход в рамках миссии "Чандраян-3" вышел из космического корабля, чтобы начать исследование поверхности Луны и провести эксперименты, которые помогут будущим зондам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Космический аппарат в рамках миссии "Чандраян-3" сел на неисследованном южном полюсе Луны, через несколько дней после неудачи российского "Луна-25".
"Марсоход Ch-3 сошел с посадочного модуля, и Индия совершила прогулку по Луне!" - говорится в сообщении Индийской организации космических исследований (ISRO) в социальной сети X.
Руководитель ISRO С. Соманатх сообщил, что прибывший в составе миссии луноход "Прагьян" имеет два прибора для проведения экспериментов по определению элементов и химического состава Луны. «Помимо того, что он будет двигаться по поверхности, мы также проведем роботизированное планирование маршрута, что очень важно для нас для будущих исследований», - сказал Соманатх в интервью индийскому информационному агентству ANI.
Ожидается, что миссия "Чандраян-3" продлится в течение двух недель, что равно одному лунному дню.
Добавим
Прямую трансляцию приземления на YouTube посмотрели почти 7 миллионов человек по всему миру. Это была вторая попытка Индии осуществить посадку на Луну с бюджетом 75 миллионов долларов. Предыдущая миссия в 2019 году, "Чандраян-2", успешно вывела на орбиту орбитальный аппарат, но его спускаемый модуль потерпел крушение. "Чандраян" означает "лунное транспортное средство" на хинди и санскрите.
Суровый южный полюс Луны желателен из-за его водяного льда, который, как полагают, способен обеспечить будущие миссии топливом, кислородом и питьевой водой, но его пересеченная местность делает посадку сложной.
Помимо укрепления позиций Индии как космической державы и ее репутации конкурентоспособной космической инженерии, посадка также рассматривается как важный момент национальной гордости.
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