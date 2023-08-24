Индийская миссия будет исследовать южный полюс Луны: луноход уже вышел на поверхность

ukru
19:26 • 20307 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 68182 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101927 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102699 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 92840 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86161 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108393 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130744 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167515 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198855 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 40448 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107800 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102720 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100970 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 37512 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167516 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198856 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141325 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147954 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184529 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 37512 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100970 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119456 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155224 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162151 просмотра
Актуальное
Индийская миссия будет исследовать южный полюс Луны: луноход уже вышел на поверхность

Индийская миссия будет исследовать южный полюс Луны: луноход уже вышел на поверхность

Киев • УНН

 • 1017646 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В четверг, 24 августа, индийский луноход в рамках миссии "Чандраян-3" вышел из космического корабля, чтобы начать исследование поверхности Луны и провести эксперименты, которые помогут будущим зондам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Космический аппарат в рамках миссии "Чандраян-3" сел на неисследованном южном полюсе Луны, через несколько дней после неудачи российского "Луна-25".

"Марсоход Ch-3 сошел с посадочного модуля, и Индия совершила прогулку по Луне!" - говорится в сообщении Индийской организации космических исследований (ISRO) в социальной сети X.

Руководитель ISRO С. Соманатх сообщил, что прибывший в составе миссии луноход "Прагьян" имеет два прибора для проведения экспериментов по определению элементов и химического состава Луны. «Помимо того, что он будет двигаться по поверхности, мы также проведем роботизированное планирование маршрута, что очень важно для нас для будущих исследований», - сказал Соманатх в интервью индийскому информационному агентству ANI.

Ожидается, что миссия "Чандраян-3" продлится в течение двух недель, что равно одному лунному дню.

Добавим

Прямую трансляцию приземления на YouTube посмотрели почти 7 миллионов человек по всему миру. Это была вторая попытка Индии осуществить посадку на Луну с бюджетом 75 миллионов долларов. Предыдущая миссия в 2019 году, "Чандраян-2", успешно вывела на орбиту орбитальный аппарат, но его спускаемый модуль потерпел крушение. "Чандраян" означает "лунное транспортное средство" на хинди и санскрите.

Суровый южный полюс Луны желателен из-за его водяного льда, который, как полагают, способен обеспечить будущие миссии топливом, кислородом и питьевой водой, но его пересеченная местность делает посадку сложной.

Помимо укрепления позиций Индии как космической державы и ее репутации конкурентоспособной космической инженерии, посадка также рассматривается как важный момент национальной гордости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция запустила в космос ракету-зонд

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы