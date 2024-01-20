Япония успешно посадила космический посадочный модуль на Луну

Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил успешную посадку на Луну. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), передает УНН.

SLIM совершил посадку, он находится на поверхности Луны - сообщило агентство.

Посадка была осуществлена в небольшом лунном кратере Сиоли на видимой стороне Луны.

Главной задачей японского лунного посадочного модуля SLIM, разработанного Mitsubishi Heavy Industries совместно с JAXA, является отработка технологии высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности Луны. Во время спуска он также изучал кратеры и рельеф Луны.

В рамках миссии SLIM планируется получить данные о количестве химических элементов в лунном грунте. Аппарат оснащен несколькими камерами. Кроме того, он доставил на Луну пару микророверов. И аппарат, и микророверы рассчитаны на работу на лунной поверхности в течение двух недель.

Напомним

Японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября с помощью ракеты-носителя H-IIA компании MHI вместе с рентгеновским телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.

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