NASA запустили первую за несколько десятилетий ракету на Луну

Сегодня, впервые с 1972 года, NASA успешно запустили посадочный аппарат на Луну. Об этом сообщили NASA и CNN, пишет УНН.

У нас старт! Первый американский коммерческий роботизированный запуск на Луну доставит научные инструменты для изучения ее поверхности, что является важной частью подготовки к будущим миссиям - говорится в сообщении NASA в Х.

Детали

Ракета Vulcan Centaur, модель, которая никогда раньше не летала, была успешно запущена сегодня.

Если все пойдет по плану, посадочный модуль Peregrine может приземлиться на Луну 23 февраля.

Из 20 полезных грузов, которые Peregrine доставит на Луну, пять являются научными инструментами NASA. Остальные 15 происходят от целого ряда клиентов.

Некоторые из них являются дополнительными научными полезными нагрузками от таких стран, как Мексика, в то время как другие включают эксперименты по робототехнике от частной британской компании и безделушки или сувениры, созданные немецкой транспортной компанией DHL.

Также на борту посадочного модуля есть человеческие останки от двух коммерческих космических похоронных компаний - Elysium Space и Celestis. Услуги по переносу праха на Луну стоят более 10 000 долларов.

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