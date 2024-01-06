Китай запустил в космос четыре метеорологических спутника

В пятницу, 5 января, Китай успешно отправил в космос четыре метеорологических спутника из Центра запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая. Об этом пишет китайское агентство Синьхуа, передает УНН.

Детали

Спутники, принадлежащие к метеорологической группировке Tianmu-1, были запущены ракетой-носителем Kuaizhou-1A в 19:20 по пекинскому времени и вышли на запланированную орбиту.

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Они в основном будут использоваться для предоставления коммерческих услуг метеорологических данных.

Это был уже 25-й полет ракеты Kuaizhou-1A.