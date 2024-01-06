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Китай запустив у космос чотири метеорологічні супутники

Китай запустив у космос чотири метеорологічні супутники

Київ • УНН

 • 46371 перегляди

Китай запустив чотири супутники Tianmu-1 через ракету-носій Kuaizhou-1A для надання послуг з передачі метеорологічних даних.

У п'ятницю, 5 січня, Китай успішно відправив у космос чотири метеорологічні супутники з Центру запуску супутників Цзюцюань на північному заході Китаю. Про це пише китайське агентство Сіньхуа, передає УНН.

Деталі

Супутники, що належать до метеорологічного угруповання Tianmu-1, були запущені ракетою-носієм Kuaizhou-1A о 19:20 за пекінським часом і вийшли на заплановану орбіту.

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Вони в основному будуть використовуватися для надання комерційних послуг метеорологічних даних.

Це був уже 25-й політ ракети Kuaizhou-1A.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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