Тайконавты "Шэньчжоу-17" совершили первый выход в открытый космос

Два тайконавта пилотируемого китайского корабля "Шэньчжоу-17" совершили первый выход в открытый космос для проведения внекорабельных работ, передает агентство Xinhua, пишет УНН.

Детали

Тайконавты "Шэньчжоу-17" Тан Хунбо, Тан Шенджи совершили свой первый выход в открытый космос для ряда операций, таких как ремонт солнечного крыла основного модуля "Тяньхэ" с помощью наземной команды и роботизированной руки космической станции. Отмечается, что Тан Хунбо - первый китайский космический путешественник, который вернулся на космическую станцию для второй миссии и совершил выход в открытый космос.

Также Тан Шенджи стал самым молодым астронавтом страны, который совершил внекорабельную миссию.

В будущем экипаж "Шэньчжоу-17" завершит значительное количество запланированных космических научных экспериментов, технических испытаний и выходов в открытый космос - сообщает издание.

Члены экипажа уже проводили много задач, включая ротацию экипажа с астронавтами "Шэньчжоу-16", техническое обслуживание платформы космической станции, внекорабельные проверки, испытания скафандра и проверку оборудования грузового корабля "Шэньчжоу-6".

Напомним,

В октябре экипаж китайского аппарата "Шэньчжоу-16" успешно вернулся на Землю после почти пяти месяцев, проведенных на орбитальной китайской станции "Тяньгун".