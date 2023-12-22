Тайконавты "Шэньчжоу-17" совершили первый выход в открытый космос
Киев • УНН
Двое тайконавтов "Шэньчжоу-17", Тан Хунбо и Тан Шэнджи, совершили свой первый выход в открытый космос, выполняя такие операции, как ремонт солнечного крыла модуля "Тяньхэ".
Два тайконавта пилотируемого китайского корабля "Шэньчжоу-17" совершили первый выход в открытый космос для проведения внекорабельных работ, передает агентство Xinhua, пишет УНН.
Детали
Тайконавты "Шэньчжоу-17" Тан Хунбо, Тан Шенджи совершили свой первый выход в открытый космос для ряда операций, таких как ремонт солнечного крыла основного модуля "Тяньхэ" с помощью наземной команды и роботизированной руки космической станции. Отмечается, что Тан Хунбо - первый китайский космический путешественник, который вернулся на космическую станцию для второй миссии и совершил выход в открытый космос.
Также Тан Шенджи стал самым молодым астронавтом страны, который совершил внекорабельную миссию.
В будущем экипаж "Шэньчжоу-17" завершит значительное количество запланированных космических научных экспериментов, технических испытаний и выходов в открытый космос
Члены экипажа уже проводили много задач, включая ротацию экипажа с астронавтами "Шэньчжоу-16", техническое обслуживание платформы космической станции, внекорабельные проверки, испытания скафандра и проверку оборудования грузового корабля "Шэньчжоу-6".
Напомним,
В октябре экипаж китайского аппарата "Шэньчжоу-16" успешно вернулся на Землю после почти пяти месяцев, проведенных на орбитальной китайской станции "Тяньгун".
Тайконавты "Шэньчжоу-17" совершили первый выход в открытый космос
Двое тайконавтов "Шэньчжоу-17", Тан Хунбо и Тан Шэнджи, совершили свой первый выход в открытый космос, выполняя такие операции, как ремонт солнечного крыла модуля "Тяньхэ".
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