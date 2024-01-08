NASA запустили першу за кілька десятиліть ракету на Місяць
Київ • УНН
Нова ракета NASA Vulcan Centaur вивела на Місяць посадковий модуль Peregrine, що стало першим американським місячним запуском з 1972 року.
Сьогодні, вперше з 1972 року, NASA успішно запустили посадковий апарат на Місяць. Про це повідомили NASA та CNN, пише УНН.
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Ракета Vulcan Centaur, модель, яка ніколи раніше не літала, була успішно запущена сьогодні.
Якщо все піде за планом, посадковий модуль Peregrine може приземлитися на Місяць 23 лютого.
З 20 корисних вантажів, які Peregrine доставить на Місяць, п'ять є науковими інструментами NASA. Інші 15 походять від цілого ряду клієнтів.
Деякі з них є додатковими науковими корисними навантаженнями від таких країн, як Мексика, тоді як інші включають експерименти з робототехніки від приватної британської компанії та дрібнички чи сувеніри, створені німецькою транспортною компанією DHL.
Також на борту посадкового модуля є людські останки від двох комерційних космічних похоронних компаній — Elysium Space і Celestis. Послуги з перенесення праху на Місяць коштують понад 10 000 доларів.
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