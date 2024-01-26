Япония обнародовала снимок перевернутого на Луне космического аппарата SLIM

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало фото, которое было сделано роботом LEV-2 ("Луноход-2"), также известным как SORA-Q, - одним из двух крошечных луноходов, которые полетели на Луну на борту SLIM. Об этом пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Это изображение было передано на землю через LEV-1, и было подтверждено, что функция связи между аппаратами работает нормально - говорится в заявлении JAXA.

В компании Takara Tomy, которая участвовала в разработке марсохода, отметили, что SORA-Q стал первым японским роботом, который совершил посадку на Луну и сделал фотографии.

Напомним

Японский космический аппарат SLIM (сокращение от "Smart Lander for Investigating Moon" - "Умный спускаемый аппарат для исследования Луны") совершил посадку на Луну 19 января.

SLIM - это демонстрационный космический аппарат, предназначенный для демонстрации технологий, необходимых для осуществления сверхточных посадок на планеты. Он был запущен в сентябре прошлого года вместе с рентгеновским космическим телескопом XRISM, который вышел на низкую околоземную орбиту.

Однако операторы SLIM не смогли подтвердить его статус сразу после приземления и в конце концов определили, что его солнечные панели не генерируют электроэнергию.

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