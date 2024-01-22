Японський космічний апарат SLIM втратив живлення після посадки на Місяць і чекає нагоди зарядити сонячні панелі

Японське космічне агентство отримало дані про посадку свого дослідницького апарату SLIM на Місяць і намагається визначити, чи вдалося досягти безпрецедентної точності приземлення в межах 100 метрів від цілі. Про це пише УНН з посиланням на Kyodo.

Деталі

JAXA заявило, що аналізує технічні дані і зображення, передані SLIM, і протягом місяця визначить точність технології посадки.

Наразі ми проводимо детальний аналіз і з полегшенням бачимо, що отримали багато даних - йдеться в повідомленні команди місії в X.

Відомо, що наразі SLIM не може генерувати енергію, оскільки його вбудовані сонячні батареї виявилися неправильно повернуті у відношенні до Сонця.

Виявилося, що марсохід змінив кут при посадці і нині орієнтований не так, як планувалося: його сонячні панелі повернуті на захід. Таким чином, виробництво електроенергії розпочнеться тільки тоді, коли західна сторона Місяця почне отримувати сонячне світло.

Електроживлення було вимкнено приблизно через 2 години 40 хвилин після посадки, на той момент рівень заряду батареї становив 12 відсотків. До відключення SLIM встиг передати дані про посадку.

Нагадаємо

Японії вдалося посадити космічний апарат на поверхню Місяця. JAXA заявляє, що сподівається здійснити перехід від епохи "посадки там, де ми можемо" до епохи "посадки там, де ми хочемо" для майбутніх місій на Місяць. Апарат сів в районі кратера Шиолі в низькогір'ї, відомому як "Море нектару".

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