Ракета SpaceX запустила у космос місію Axiom Space, яка доставить чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію
Київ • УНН
SpaceX запустила чотирьох астронавтів на МКС в рамках місії Axiom Space 3 (Ax-3). Екіпаж приєднається до семи інших астронавтів, які вже перебувають на станції, і протягом двох тижнів проведе близько 30 наукових експериментів.
Третя приватна місія була запущена в четвер, 18 січня, до Міжнародної космічної станції (МКС) з чотирма європейцями на борту. Про це повідомило американське космічне агентство NASA, передає УНН.
Деталі
Місія під назвою Axiom Mission 3 (Ax-3) є третьою, організованою американською компанією Axiom Space. Вказується, що запуск відбувся о 16:49 за місцевим часом (21:49 за Гринвічем) з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Стикування з МКС заплановано на 11.15 за італійським часом у суботу, 20 січня.
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Екіпаж складається з чотирьох астронавтів. Серед членів екіпажу цього разу: командир Майкла Лопес-Алегрії (колишній астронавта НАСА), пілот військово-повітряних сил (ВПС) полковник Вальтер Вілладей, а також двоє спеціалістів місії – громадянин Туреччини Альпер Гезеравчі (наразі - перший турецький астронавт) та швед Маркус Вандт з ЄКА.
Учасники місії Ax-3 приєднаються до семи людей, які вже знаходяться на борту літаючої лабораторії: двох американських астронавтів, датчанина, японця та трьох російських космонавтів.
Також зазначається, що представники Ax-3 мають провести близько двох тижнів на Міжнародній космічній станції (МКС), при цьому вони планують провести серію наукових експериментів – попередньо заплановано близько 30 досліджень. Наприклад, безпечний доступ до космосу та фізіологічні аспекти перебування на орбіті є темами шести експериментів італійських ВПС.
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Доповнення
За політ відповідає американська приватна компанія Axiom, яка орендувала у SpaceX капсулу Dragon. Ракета Falcon 9 для запуску надходить від космічної компанії Ілона Маска. Деталі різних контрактів, включаючи ціни, сплачені Axiom Space за кожне місце, не оприлюднюються.
Нагадаємо
Нещодавно, на початку січня, NASA успішно запустили посадковий апарат на Місяць. Це було реалізовано вперше з 1972 року.
УНН повідомляв, що Lockheed Martin і NASA планують представити літак X-59, здатний літати зі швидкістю, що в 1,5 раза вища за швидкість звуку, і зменшеним звуковим шумом, що може скоротити час польоту.