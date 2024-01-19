Ракета SpaceX запустила в космос миссию Axiom Space, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию

Третья частная миссия была запущена в четверг, 18 января, к Международной космической станции (МКС) с четырьмя европейцами на борту. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA, передает УНН.

Детали

Миссия под названием Axiom Mission 3 (Ax-3) является третьей, организованной американской компанией Axiom Space. Указывается, что запуск состоялся в 16:49 по местному времени (21:49 по Гринвичу) из Космического центра Кеннеди во Флориде. Стыковка с МКС запланирована на 11.15 по итальянскому времени в субботу, 20 января.

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Экипаж состоит из четырех астронавтов. Среди членов экипажа на этот раз: командир Майкла Лопес-Алегрии (бывший астронавт НАСА), пилот военно-воздушных сил (ВВС) полковник Вальтер Вилладей, а также двое специалистов миссии - гражданин Турции Альпер Гезеравчи (сейчас - первый турецкий астронавт) и швед Маркус Вандт из ЕКА.

Участники миссии Ax-3 присоединятся к семи людям, которые уже находятся на борту летающей лаборатории: двум американским астронавтам, датчанину, японцу и трем российским космонавтам.

Также отмечается, что представители Ax-3 должны провести около двух недель на Международной космической станции (МКС), при этом они планируют провести серию научных экспериментов - предварительно запланировано около 30 исследований. Например, безопасный доступ к космосу и физиологические аспекты пребывания на орбите являются темами шести экспериментов итальянских ВВС.

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Дополнение

За полет отвечает американская частная компания Axiom, которая арендовала у SpaceX капсулу Dragon. Ракета Falcon 9 для запуска поступает от космической компании Илона Маска. Детали различных контрактов, включая цены, уплаченные Axiom Space за каждое место, не обнародуются.

Напомним,

Недавно, в начале января, NASA успешно запустили посадочный аппарат на Луну. Это было реализовано впервые с 1972 года.

УНН сообщал, что Lockheed Martin и NASA планируют представить самолет X-59, способный летать со скоростью, которая в 1,5 раза выше скорости звука, и уменьшенным звуковым шумом, что может сократить время полета.