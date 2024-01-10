Ученые обнаружили магнитную оболочку вокруг Юпитера: доказательства получены на основе данных "Вояджера-2", который посетил Юпитер 45 лет назад

Обнаружение потоков магнитной оболочки вокруг планеты-гиганта наталкивает ученых на мысль, что эти явления могут также существовать на всех планетах Солнечной системы. Об этом сообщает УНН с ссылкой на журнал Nature.

Детали

Ученые обнаружили доказательства магнитных потоков (джетов) вокруг Юпитера, - явление, которое наблюдалось ранее только вокруг Земли и Марса. Астрономами Харбинского технологического института в Шэньчжэне были повторно проанализированы данные зонда НАСА "Вояджер-2", который был запущен в 1977 году и покинул гелиосферу в 2018 году.

Магнитооболочечные потоки - это быстрые потоки плазмы, которые формируются в области между магнитным полем планеты и солнечным ветром, потоком заряженных частиц, приходящих от Солнца. Эти джеты уже были замечены на Марсе и Земле (с предварительными обнаружениями также на Меркурии), но недавние результаты исследования обнаружили первое свидетельство их наличия на Юпитере.

Ученые сообщают о наличии трех таких потоков, одна из которых движется к Солнцу, а две - от Солнца. Эти потоки выходят из области, где солнечный ветер сталкивается с магнитным полем. Солнечные частицы нагреваются и замедляются магнитным полем.

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Среди дополнительных выводов отмечается, что Юпитер и его массивная магнитосфера имеют массивные потоки, тогда как скромное взаимодействие Марса с солнечным ветром - из-за отсутствия магнитного поля на всей планете - имеет гораздо меньшие потоки.

Вышеуказанный анализ данных, собранных "Вояджером-2" создает интересное предположение, что подобные явления могут происходить и на других планетах Солнечной системы. Но нужны дальнейшие исследования, чтобы понять детали этого поведения.

Важно также отметить, что обнаружение потоков в магнитооболочке Юпитера теперь может создать новую лабораторию для исследования того, как плазма ведет себя дальше от Солнца.

Детали того, как вообще формируются струи, являются "нерешенным вопросом" - говорят авторы исследования.

Но если команде ученых удастся найти больше доказательств, это может предоставить научному сообществу новую информацию о том, как ведут себя планеты, а также даст представление о некоторых из самых мощных, но неуловимых явлений космической погоды в Солнечной системе.

Напомним,

Последнее исследование, проведенное британскими астрономами, показало что представления о цветах таких планет как Нептун и Уран до сих пор были ошибочными. На самом деле обе планеты ледяных гигантов имеют одинаковые оттенки зеленовато-голубого цвета.