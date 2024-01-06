Нептун і Уран вперше показали у справжніх кольорах: обидві планети бірюзові

Останнє дослідження, проведене британськими астрономами, показало що уявлення про кольори таких планет як Нептун і Уран досі були помилковими. Якого кольорі ці планети насправді розповіли вчені у щомісячному зведенні повідомлень РАН, передає УНН.

Деталі

На знімках космічної місії 1980-х років Нептун був зображений насичено-блакитним, а Уран – зеленим. Виявилося, що зображення Нептуна були покращені астрономами, аби показати деталі атмосфери планети, що змінило її справжній колір на знімках. Насправді обидві планети крижаних гігантів мають однакові відтінки зеленувато-блакитного кольору.

Вони підкреслили синій колір, щоб показати особливості, які ви можете побачити в атмосфері Нептуна, і тому зображення виглядає дуже блакитним, але насправді Нептун насправді дуже схожий на Уран. - пояснив професор Патрік Ірвін з Оксфордського університету

За словами професора Патріка Ірвіна з Оксфордського університету, який керував цим дослідженням, астрономи давно знають, що більшість сучасних зображень двох планет не відображають їхні справжні кольори. Він також зазначив, що на старих знімках була приписка про те, що колір був штучно насичений.

Вони зробили те, що, я думаю, робив би кожен користувач Instagram колись у своєму житті, вони підкоригували кольори. — сказала журналістам професор Кетрін Хейманс, Королівський астроном Шотландії та професор астрофізики Единбурзького університету.

Доктор Роберт Массі, заступник директора Королівського астрономічного товариства (RAS), пояснив, що покращення зображень є звичайною процедурою в астрономічних дослідженнях.

Було б нерозумно дивитися на астрономічне зображення і не думати, що воно покращене. Вони повинні бути, тому що саме так вони обробляються, щоб бачити речі. .. Це не те, що була якась змова, щоб приховати це від громадськості! – зазначив вчений.

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Вчені стверджують, що початкове помилкове уявлення виникло через те, що зображення обох планет, зроблені місією космічного корабля NASA "Вояджер-2", записували зображення трьох різних кольорів.

Зображення були повторно скомбіновані для створення складених кольорових зображень, які не завжди були точно збалансовані. Контраст також було значно посилено, щоб підкреслити деталі хмар, смуг і вітрів планет. У випадку Нептуна обидва процеси зробили його синішим, ніж він був насправді.

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У недавньому дослідженні дослідники використовували дані спектрографа зображень космічного телескопа Хаббла та багатоблокового спектроскопічного дослідника на Дуже великому телескопі Європейської південної обсерваторії.

В обох інструментах кожен піксель є безперервним спектром кольорів, що дозволяє дослідникам створювати справжні кольори обох планет.

Останній аналіз показав, що Уран і Нептун мають схожий відтінок зеленувато-блакитного, хоча дослідники виявили невелику різницю. Нептун має легкий натяк на додатковий блакитний колір, який, як показує модель, через тонший шар димки на цій планеті.

Дослідження також показало, що влітку та взимку Уран виглядає трохи зеленішим, коли один із його полюсів спрямований до Сонця. Але навесні та восени, коли Сонце знаходиться над екватором, воно має блакитніший відтінок.