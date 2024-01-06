Нептун і Уран вперше показали у справжніх кольорах: обидві планети бірюзові

ukenru
29 березня, 17:57 • 125522 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 152974 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 144018 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 181940 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 156357 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 142054 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 150949 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148377 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 406599 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172829 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 60024 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 63566 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 68005 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 67088 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 42591 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 256834 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 406600 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 458386 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 465292 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 373247 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 27684 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 153036 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 137413 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 131229 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 104949 перегляди
Актуальне
Нептун і Уран вперше показали у справжніх кольорах: обидві планети бірюзові

Нептун і Уран вперше показали у справжніх кольорах: обидві планети бірюзові

Київ • УНН

 • 47308 перегляди

Британські астрономи виявили, що Нептун і Уран насправді мають схожий відтінок бірюзи, виправляючи попередні темно-сині та зелені зображення.

Останнє дослідження, проведене британськими астрономами, показало що уявлення про кольори таких планет як Нептун і Уран досі були помилковими. Якого кольорі ці планети насправді розповіли вчені у щомісячному зведенні повідомлень РАН, передає УНН.

Деталі

На знімках космічної місії 1980-х років Нептун був зображений насичено-блакитним, а Уран – зеленим. Виявилося, що зображення Нептуна були покращені астрономами, аби показати деталі атмосфери планети, що змінило її справжній колір на знімках. Насправді обидві планети крижаних гігантів мають однакові відтінки зеленувато-блакитного кольору.

Вони підкреслили синій колір, щоб показати особливості, які ви можете побачити в атмосфері Нептуна, і тому зображення виглядає дуже блакитним, але насправді Нептун насправді дуже схожий на Уран. 

- пояснив професор Патрік Ірвін з Оксфордського університету

За словами професора Патріка Ірвіна з Оксфордського університету, який керував цим дослідженням, астрономи давно знають, що більшість сучасних зображень двох планет не відображають їхні справжні кольори. Він також зазначив, що на старих знімках була приписка про те, що колір був штучно насичений.

Вони зробили те, що, я думаю, робив би кожен користувач Instagram колись у своєму житті, вони підкоригували кольори. 

— сказала журналістам професор Кетрін Хейманс, Королівський астроном Шотландії та професор астрофізики Единбурзького університету.

Доктор Роберт Массі, заступник директора Королівського астрономічного товариства (RAS), пояснив, що покращення зображень є звичайною процедурою в астрономічних дослідженнях.

Було б нерозумно дивитися на астрономічне зображення і не думати, що воно покращене. Вони повинні бути, тому що саме так вони обробляються, щоб бачити речі. .. Це не те, що була якась змова, щоб приховати це від громадськості! 

 – зазначив вчений.

Додатково

Вчені стверджують, що початкове помилкове уявлення виникло через те, що зображення обох планет, зроблені місією космічного корабля NASA "Вояджер-2", записували зображення трьох різних кольорів.

Зображення були повторно скомбіновані для створення складених кольорових зображень, які не завжди були точно збалансовані. Контраст також було значно посилено, щоб підкреслити деталі хмар, смуг і вітрів планет. У випадку Нептуна обидва процеси зробили його синішим, ніж він був насправді.

Телескоп "Хаббл" зробив унікальне фото галактики на відстані 192 мільйонів світлових років30.07.23, 10:15 • 454018 переглядiв

У недавньому дослідженні дослідники використовували дані спектрографа зображень космічного телескопа Хаббла та багатоблокового спектроскопічного дослідника на Дуже великому телескопі Європейської південної обсерваторії.

В обох інструментах кожен піксель є безперервним спектром кольорів, що дозволяє дослідникам створювати справжні кольори обох планет.

Останній аналіз показав, що Уран і Нептун мають схожий відтінок зеленувато-блакитного, хоча дослідники виявили невелику різницю. Нептун має легкий натяк на додатковий блакитний колір, який, як показує модель, через тонший шар димки на цій планеті.

Дослідження також показало, що влітку та взимку Уран виглядає трохи зеленішим, коли один із його полюсів спрямований до Сонця. Але навесні та восени, коли Сонце знаходиться над екватором, воно має блакитніший відтінок.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

КультураТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42