Нептун и Уран впервые показали в настоящих цветах: обе планеты бирюзовые

Последнее исследование, проведенное британскими астрономами, показало что представления о цвете таких планет как Нептун и Уран до сих пор были ошибочными. Какого цвете эти планеты на самом деле рассказали ученые в ежемесячной сводке сообщений РАН, передает УНН.

Детали

На снимках космической миссии 1980-х годов Нептун был изображен насыщенно-голубым, а Уран - зеленым. Оказалось, что изображения Нептуна были улучшены астрономами, чтобы показать детали атмосферы планеты, что изменило ее настоящий цвет на снимках. На самом деле обе планеты ледяных гигантов имеют одинаковые оттенки зеленовато-голубого цвета.

Они подчеркнули синий цвет, чтобы показать особенности, которые вы можете увидеть в атмосфере Нептуна, и поэтому изображение выглядит очень голубым, но на самом деле Нептун на самом деле очень похож на Уран. - объяснил профессор Патрик Ирвин из Оксфордского университета

По словам профессора Патрика Ирвина из Оксфордского университета, который руководил этим исследованием, астрономы давно знают, что большинство современных изображений двух планет не отражают их истинные цвета. Он также отметил, что на старых снимках была приписка о том, что цвет был искусственно насыщен.

Они сделали то, что, я думаю, делал бы каждый пользователь Instagram когда-то в своей жизни, они подкорректировали цвета. - сказала журналистам профессор Кэтрин Хейманс, Королевский астроном Шотландии и профессор астрофизики Эдинбургского университета.

Доктор Роберт Масси, заместитель директора Королевского астрономического общества (RAS), пояснил, что улучшение изображений является обычной процедурой в астрономических исследованиях.

Было бы глупо смотреть на астрономическое изображение и не думать, что оно улучшено. Они должны быть, потому что именно так они обрабатываются, чтобы видеть вещи. ... Это не то, что был какой-то заговор, чтобы скрыть это от общественности! - отметил ученый.

Дополнительно

Ученые утверждают, что первоначальное ошибочное представление возникло из-за того, что изображения обеих планет, сделанные миссией космического корабля NASA "Вояджер-2", записывали изображения трех разных цветов.

Изображения были повторно скомбинированы для создания составных цветных изображений, которые не всегда были точно сбалансированы. Контраст также был значительно усилен, чтобы подчеркнуть детали облаков, полос и ветров планет. В случае Нептуна оба процесса сделали его более синим, чем он был на самом деле.

Телескоп "Хаббл" сделал уникальное фото галактики на расстоянии 192 миллионов световых лет

В недавнем исследовании исследователи использовали данные спектрографа изображений космического телескопа Хаббла и многоблочного спектроскопического исследователя на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории.

В обоих инструментах каждый пиксель является непрерывным спектром цветов, что позволяет исследователям создавать настоящие цвета обеих планет.

Последний анализ показал, что Уран и Нептун имеют похожий оттенок зеленовато-голубого, хотя исследователи обнаружили небольшую разницу. Нептун имеет легкий намек на дополнительный голубой цвет, который, как показывает модель, из-за более тонкого слоя дымки на этой планете.

Исследование также показало, что летом и зимой Уран выглядит немного зеленее, когда один из его полюсов направлен к Солнцу. Но весной и осенью, когда Солнце находится над экватором, оно имеет более голубой оттенок.