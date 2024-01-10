Вчені виявили магнітні струмені навколо Юпітера: нові докази отримані на основі даних апарату «Вояджер-2», який відвідав Юпітер 45 років тому

Виявлення струменів магнітної оболонки навколо планети-гіганта наводить вчених на думку, що ці явища можуть існувати на всіх планетах Сонячної системи. Про це повідомляє УНН із посиланням на журнал Nature.

Деталі

Вчені виявили докази магнітних потоків (джетів) навколо Юпітера, - явище, яке спостерігалося раніше тільки навколо Землі та Марса. Астрономами з Харбінського технологічного інституту в Шеньчжені, були повторно проаналізовані дані зонда НАСА "Вояджер-2", який був запущений в 1977 році і покинув геліосферу в 2018 році.

Магнітооболонкові струмені - це швидкі потоки плазми, які формуються в області між магнітним полем планети і сонячним вітром, потоком заряджених частинок, що приходять від Сонця. Ці струмені (джети) вже були помічені на Марсі та Землі (з попередніми виявленнями також на Меркурії), але нещодавні результати дослідження виявили перше свідчення їх наявності на Юпітері.

Вчені повідомляють про наявність трьох таких струменів, один з яких рухається до Сонця, а два - від Сонця. Ці струмені виходять з носової області, де сонячний вітер стикається з магнітним полем. Сонячні частинки нагріваються і сповільнюються магнітним полем.

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Серед додаткових висновків зазначається, що Юпітер і його масивна магнітосфера мають масивні джети, тоді як скромна взаємодія Марса з сонячним вітром – через відсутність магнітного поля на всій планеті – має набагато менші джети.

Аналіз даних, зібраних космічним апаратом "Вояджер-2", створює висновок та цікаве припущення, що подібні явища можуть відбуватися і на інших планетах Сонячної системи. Але потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти деталі цієї поведінки.

Важливо також зазначити, що виявлення струменів у магнітооболонці Юпітера тепер може створити нову лабораторію для дослідження того, як плазма поводиться далі від Сонця.

Деталі того, як взагалі формуються струмені, є "невирішеним питанням - кажуть автори дослідження.

Але якщо команді науковців вдасться знайти більше доказів, це може надати науковій спільноті нову інформацію про те, як поводяться планети, а також дасть уявлення про деякі з найпотужніших, але невловимих явищ космічної погоди в Сонячній системі.

Нагадаємо

Останнє дослідження, проведене британськими астрономами, показало що уявлення про кольори таких планет як Нептун і Уран досі були помилковими. Насправді обидві планети крижаних гігантів мають однакові відтінки зеленувато-блакитного кольору.